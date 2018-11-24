投票所一早就塞爆！他分析這些時段人潮較少

九合一選舉與10項公投案24日登場，投票流程分兩階段進行。先領縣市長、縣市議員的地方選舉票，投完之後再領公投票，民眾大排長龍等候投票。（陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導、
民眾大排長龍等候投票。（陳信翰攝）
九合一選舉與10項公投案24日登場，投票流程分兩階段進行。先領縣市長、縣市議員的地方選舉票，投完之後再領公投票。（陳信翰攝）

九合一選舉與10項公投案今天登場，上午8時各投票所就湧入排隊人潮，由於投票作業繁雜，各投票所內大排長龍，民眾怨聲載道。對此，有名曾當過選務人員的網友則分享投票人潮較少的時間點，並提醒「請避開8:00~11:30的上午時段」。

今天投票流程分兩階段進行，先領縣市長、縣市議員的地方選舉票，投完之後再領公投票，民眾大排長龍等候投票，由於速度慢，導致許多網友上網抱怨。此外，總統蔡英文上午8時30分前往新北市永和區秀朗國小投票，投票過程耗時近30分鐘結束。前總統馬英九包含排隊時間則花了36分鐘才完成投票。

對此，有名曾有當選務的網友在PTT發文指出，根據他之前的經驗，上午8點到9點半這段期間最多人，幾乎都是老人一大早就出門來投。9點半到10點半人潮較少。10點30至11點半人潮變多，大概是睡晚一點起來投個票再去吃飯。11點半到下午1點人潮較少。

接著則是1點到2點人潮稍微變多，大概是剛睡醒或是剛下班或外地趕回來投的。2點到3點人潮較少，3點到3點40分則稍微多一點人，但該投的都投完了，就是趕著要來最後時間投票。他強調要避開上午8點到11點半的上午時段，此外，由於這次多了公投，該網友說真的會卡更久，所以請網友挑時間去比較不用等。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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