媽呀！排1 個多小時還沒投票 網友轟：都卡在公投區

有網友排了1個多小時，還沒輪到。圖為網友用手機360度拍攝，隊伍排很長。翻攝《爆料公社》

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中時電子報
有網友排了1個多小時，還沒輪到。圖為網友用手機360度拍攝，隊伍排很長。翻攝《爆料公社》
有網友排了1個多小時，還沒輪到。圖為網友用手機360度拍攝，隊伍排很長。翻攝《爆料公社》

今天是九合一大選投票日，上午8時開始，各投票所湧現投票人潮，但由於大選綁公投，有網友排隊排一個多小時，還沒投到票，而在臉書上表示，「媽呀！好長何時輪到我」。此文一出，立刻引起網友熱議，紛留言罵「公投題目太刁鑽，影響大家投票」、「全都卡在公投區」、「四點也投不完」。

原po在不公開社團《爆料公社》上分享一張用手機360度拍攝的照片，是民眾排隊等投票情形，並表示，「媽呀！好長何時輪到我」。

此文一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「我排一個多小時了」、「我排了快50分」、「天啊~我頭痛了」、「總有一天等到你」還有網友說，「公投就蓋到眼花了」、「這次選舉會排很久，因為公投題目太刁鑽，是否試圖影響大家別去投票?」、「全都卡在公投區」、「公投真的太慢了」、「公投塞爆」、「超過4點，大家還在排隊看怎麼辦，超級慢」、「四點也投不完」。

另有網友說，「我也排了快50分鐘，還遇到婦人死在里長議員市長這三張選票10分鐘了，還在裡面一直不出來」、「因為投公投會比較慢，如果只投市長而已就很快完成，所以我放棄投公投，只投市長」。有網友提出建議，「你只要大喊，外面有免費的東西可以吃，可以馬上輪到你」、「很多國家人民想投還沒的投，不論支持誰花點時間都值得」。

(中時電子報)

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