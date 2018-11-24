全台因中選會愚蠢投票方式狂排隊 朱學恒嗆小英：笑個屁！

蔡英文總統24日前往新北市秀朗國小投票，心情顯得相當不錯。（陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導、
民眾大排長龍等候投票。（陳信翰攝）
公投綁大選史上最複雜　動線民眾霧煞煞

總統蔡英文今上午8時30分前往新北市永和區秀朗國小投票，排隊過程中笑容滿面，還和鄰居們話家常，投票過程耗時近30分鐘結束。對此，宅神朱學恒轟小英「笑個屁!」朱說全台灣現在都因為蔡英文底下的中選會設計的愚蠢投票方式瘋狂排隊，還好意思笑？

九合一選舉與10項公投案今天登場，投票流程分兩階段進行，先領縣市長、縣市議員的地方選舉票，投完之後再領公投票，民眾大排長龍等候投票。而蔡總統今天一早便到新北市永和區秀朗國小投票，排隊過程中不僅笑容滿面，還和鄰居們話家常，投票過程耗時近30分鐘結束。蔡總統說公投是個民主過程，人民可以表達意見，畢竟第一次，可以再多加討論；「希望今天選舉過程都能順暢」。

對此，朱學恒發文指出，他在那邊跟傻子一樣排了30分鐘，其他網友有的排40分鐘、1小時，甚至還有90多歲老人站不了那麼久只好回家休息。他說若每個選民浪費的一分鐘變成一滴水送給蔡英文，她現在應該泡在日月潭裡面了。

朱學恒怒轟蔡英文笑個屁!「全台灣現在都因為你底下的中選會設計的愚蠢投票方式瘋狂排隊，你還好意思笑?」朱說今日教訓為無能本身就是一種處罰，而總統無能，是對全民的處罰。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書

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