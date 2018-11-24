NBA》林書豪雙十沒用 老鷹10連敗落居東區墊底

林書豪24日交出19分、10助攻的本季首次雙十。(美聯社)

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中時電子報

先發拚命放火，然後林書豪上場救火的無奈戲碼持續上演！豪哥24日全場10投6中，貢獻全場最高19分，外加10助攻、5籃板、3抄截，老鷹仍在主場96比114不敵塞爾提克，不僅苦吞10連敗，更以3勝16敗落居東區墊底！

只能說林書豪現在已成老鷹救火大隊，崔楊、貝茲摩、普林斯、柯林斯與戴特曼組成的先發陣容，一開賽就被塞爾提克轟到遍體麟傷，轉眼落居20分落後，老鷹總教練皮爾斯只好趕緊換上豪哥，試著讓老鷹別在自家主場輸那麼慘。

林書豪隨即連進兩球穩住場上局面，更帶領替補陣容，縮小雙方差距到20分以內，打完上半場，老鷹仍以45比61落後，可惜皮爾斯仍不學乖，下半場仍用先發上陣，轉眼又被塞爾提克打出誇張15比2，落後差距一下子又變29分。

皮爾斯只能趕緊再把林書豪換上，他馬上帶領老鷹打出一波16比2強攻回應，其中包含他的個人首顆三分外線，差距僅剩15分，只是老鷹末節再次擺爛，崔楊上來持續放火，然後再換豪哥上來，這樣的無奈戲碼到底要持續多久？

起碼林書豪總算逐漸受到重用(雖然都在大幅落後時上場)，24日他替補打了加盟老鷹新高的30分06秒，10助攻也創加盟老鷹新高，更是首次交出雙十數據，可惜老鷹先發實在太不爭氣，就算豪哥再怎麼拚命，還是無法扭轉戰局。

(中時電子報)

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