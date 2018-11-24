台南》高思博投票稱對選情有信心 公投等1小時有改進空間

2018年11月24日 11:28 中時 曹婷婷

公投票大排長龍平均需等一個小時。（曹婷婷攝）

九合一大選今天投票，國民黨台南市長候選人高思博上午10點偕妻子周韻采到中山國中投票，高思博投票前神泰自若，他認為，台南市長選戰勝負仍在未定之天，相信台南人智慧與選擇，「把一切交給台南市民」，呼籲民眾出門踴躍投票，不過由於公投票大排場長龍，高思博完成投票程序已近11點，他說，現場臨時增加公投投票匭消化排隊人群，也看到長輩必須坐在椅子上休息，認為仍有改進空間。

天氣晴朗，今天一早民眾投票踴躍，高思博上午到中山國中投票，現場已經大排長龍，他也跟著隊伍排隊，投完票後接續領公投票，近11點才完成投票。高思博說，選戰到了最後一個階段，勝負還未料。

提到選戰心路歷程，他說，參選就是希望為台南帶來改變，但也擔心台南跟不上這波改變。周韻采說，這場選戰看到許多候選人妻子被對手抹黑攻擊，包括她也是，讓人遺憾，但「跳火坑了就不要怕被燙傷」。

高思博投票還有一段插曲，由於考量不影響民眾投票，現場媒體只能遠遠站在門口拍照，選務人員為此協助拜託民眾「騰出」一個空間讓媒體完成拍攝，不過卻有民眾堅持不移動，高思博也只好站在一旁等待，現場還有媒體跟不願配合的民眾爆發口角。

(中時 )