屏東》潘孟安牽著媽媽的手去投票　支持群眾大喊「縣長加油」

屏東縣長候選人潘孟安與媽媽一起去投票。（謝佳潾攝）

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屏東縣長候選人潘孟安與媽媽一起去投票。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安領投票單。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安投票。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安領公投票單。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安投工頭票。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安與媽媽一起去車城福安宮祈求選舉順利。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安與媽媽一起去車城福安宮祈求選舉順利。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安與民眾熱情寒暄。（謝佳潾攝）
屏東縣長候選人潘孟安與民眾熱情寒暄。（謝佳潾攝）

今天是眾所矚目的2018九合一大選投票日，屏東縣長候選人潘孟安一早即與母親手牽手走到車城福安宮參拜，在祈求選舉順利後再步行到投票所投票，而鄉親見到縣長回家投票，無不熱情地打招呼兼打氣，潘見大家大力相挺，直呼很有信心！

潘孟安在進投票所前，熱切地與熱情民眾噓寒問暖，「縣長加油」的聲音此起彼落，聽得潘孟安信心大增，他在投完票後，直呼很有信心，也不免俗地趁機拉觀光，他說，天氣晴朗的恆春半島真的很美，就像投票日的今天，晴空萬里很適合來走一走、玩一玩。

而當記者問到媽媽是否清楚公投時，他說，他有告訴媽媽各個公投案的內容，但她好像只領一部份票，而他是在剛剛步行投票時幫媽媽惡補的，因為今天凌晨2點多才回到家，媽媽已經睡著了，希望選舉之後大家都好好休息，好為之後做準備。

(中時 )

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