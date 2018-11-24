投完票去哪玩 南化鈺鼎步道健行踏青趣

2018年11月24日 11:37 中時 劉秀芬

鈺鼎步道登山口的天豔宮前廣場停車方便，常常可看到一群人開著露營車來健行同樂。。（劉秀芬攝）

鈺鼎步道位於南化區北寮里，由天豔宮起登。（劉秀芬攝）

24日投完票，想到哪走走放鬆一下？近年來台南市南化區的鈺鼎步道，因登山口停車方便，沿路動植物生態豐富，山頂觀景台可眺望四周美景，是附近鄉鎮山友休閒運動的新路線。

鈺鼎步道位於南化區北寮里，由天豔宮起登，步道全長1.6公里，約有1470個階梯，從標高170公尺爬升到430公尺，走一趟約1小時，全程幾乎都是由石階和原木棧道所鋪成，沿途景色優美環境清幽，保有原始林自然生態，其中更以原生的月橘樹群最為珍貴。

步道終點處有木造觀景台，往東可眺望南化水庫湖景與水庫大壩，向西俯視南化的牛稠仔及坑內谷地，朝南遠眺南化淨水廠、寶光聖堂、牛湖山、烏山稜脈等景色一覽無遺。

登山口的天豔宮前廣場花木扶疏、停車場寬敞，有廁所、洗手台可借用，常常可看到登山友呼朋引伴，一群人開著露營車來同樂，先去步道走走活動筋骨、欣賞山景，再回來煮個泡麵加菜大快朵頤。

林務局表示，鈺鼎步道由天豔宮認養維護，但也請登山客把垃圾帶下山，維護森林清潔。若遇雨季路面潮溼，行走步道、踏石，小心溼滑，出發注意氣象報告，如天候不佳，請勿上山。

(中時 )