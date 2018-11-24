彰化》投開票所塞到爆！ 彰化縣長魏明谷花一小時投完15張選票

2018年11月24日 11:42 中時 謝瓊雲

上午投票8點開始投票，魏明谷在妻子劉慧如與黨籍立委、彰化市長邱建富等人陪同下步入員林國小投票。（謝瓊雲攝）

公投綁大選，投票人潮超踴躍，一早就湧現長長人龍，魏明谷也排隊排了超過半小時。（謝瓊雲攝）

魏明谷在戶籍所在地的員林國小投票，許多民眾都是他的左鄰右舍，彼此親切打招呼。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷（右3）、妻子劉慧如（左3）夫妻倆24日一早在彰化市長邱建富（右起）、陳素月、黃秀芳、和洪宗熠三位立法委員陪同下現身投開票所完成投票。。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷24日上午8時30分與夫人劉慧如一同前往戶籍所在地員林市員林國小的投開票所投下票，天氣晴朗、投票人潮踴躍，排隊人龍拉得很長，魏明谷夫妻兩排了逾半小時才進入投開票所，直至將近9時30分才完成選舉票與公投票的投票，他慰勉選務人員及警察同仁的辛勞，更呼籲彰化縣民能把握最後時間，早點前往投開票所投票，選出心中最佳人選。

十張公投票綁五合一大選，加上天氣大好，可望催出高投票率！魏明谷說，今天天氣好、風和日麗，投票的鄉親一早就來排隊，看起來投票率應該會很高。昨晚他在彰化市區遊行時，在車站看到許多人潮都已返鄉，相信這次的投票率、人民的參與率應該會更高；尤其公投18歲以上的首投族也紛紛返鄉參與自己人生第一次投票，對於這次選舉充滿信心。

魏明谷說，昨晚一夜好眠，過了一個甜蜜的夜晚，睡的比較好、比較甜，強調沒有壓力，有信心能打破一任魔咒。

他感謝三位立委，陳素月、黃秀芳、和洪宗熠三位委員，及競選總部總幹事、亦即縣黨部主委彰化市長邱建富，四個人一大早先來陪他投票，許多等候投票的鄉親，在外圍看到他都跟他打招呼，他也很熱情回應，互動很好；尤其來投票所的這些民眾原本就是他的左右鄰居，大家相處的都很愉快，都來跟他祝福、加油，看他們的表情就很熱烈。

魏明谷投完票後表示，看到上午投票的人潮踴躍，覺得大家都有民主意識，對於公共議題也出來表達意見，這是個好現象，希望自由民主的台灣，能夠昇華、繼續捍衛台灣民主自由的制度。

(中時 )