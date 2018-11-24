彰化》投開票所塞到爆！ 彰化縣長魏明谷花一小時投完15張選票

彰化縣長魏明谷，上午9時許在員林國小投下自己的一票。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
上午投票8點開始投票，魏明谷在妻子劉慧如與黨籍立委、彰化市長邱建富等人陪同下步入員林國小投票。（謝瓊雲攝）
公投綁大選，投票人潮超踴躍，一早就湧現長長人龍，魏明谷也排隊排了超過半小時。（謝瓊雲攝）
魏明谷在戶籍所在地的員林國小投票，許多民眾都是他的左鄰右舍，彼此親切打招呼。（謝瓊雲攝）
彰化縣長魏明谷（右3）、妻子劉慧如（左3）夫妻倆24日一早在彰化市長邱建富（右起）、陳素月、黃秀芳、和洪宗熠三位立法委員陪同下現身投開票所完成投票。。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷24日上午8時30分與夫人劉慧如一同前往戶籍所在地員林市員林國小的投開票所投下票，天氣晴朗、投票人潮踴躍，排隊人龍拉得很長，魏明谷夫妻兩排了逾半小時才進入投開票所，直至將近9時30分才完成選舉票與公投票的投票，他慰勉選務人員及警察同仁的辛勞，更呼籲彰化縣民能把握最後時間，早點前往投開票所投票，選出心中最佳人選。

十張公投票綁五合一大選，加上天氣大好，可望催出高投票率！魏明谷說，今天天氣好、風和日麗，投票的鄉親一早就來排隊，看起來投票率應該會很高。昨晚他在彰化市區遊行時，在車站看到許多人潮都已返鄉，相信這次的投票率、人民的參與率應該會更高；尤其公投18歲以上的首投族也紛紛返鄉參與自己人生第一次投票，對於這次選舉充滿信心。

魏明谷說，昨晚一夜好眠，過了一個甜蜜的夜晚，睡的比較好、比較甜，強調沒有壓力，有信心能打破一任魔咒。

他感謝三位立委，陳素月、黃秀芳、和洪宗熠三位委員，及競選總部總幹事、亦即縣黨部主委彰化市長邱建富，四個人一大早先來陪他投票，許多等候投票的鄉親，在外圍看到他都跟他打招呼，他也很熱情回應，互動很好；尤其來投票所的這些民眾原本就是他的左右鄰居，大家相處的都很愉快，都來跟他祝福、加油，看他們的表情就很熱烈。

魏明谷投完票後表示，看到上午投票的人潮踴躍，覺得大家都有民主意識，對於公共議題也出來表達意見，這是個好現象，希望自由民主的台灣，能夠昇華、繼續捍衛台灣民主自由的制度。

(中時 )

新竹》投票前先拜拜 楊文科全家… 高雄》韓國瑜來了！現身投票熱情…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。