花25分鐘完成投票 賴清德：還在可接受範圍

2018年11月24日 11:53 中時 程炳璋

行政院長賴清德24日上午在廣州宮投票所投下選票。（程炳璋攝）

有高齡民眾不耐久候，出現身體不適狀況。（程炳璋攝）

台灣9合1選舉加上10個公投案，民眾24日一早投票出現大排長龍狀況，行政院長賴清德24日上午10時出現在台南市中西區廣州宮投開票所排隊投票，花了25分鐘完成程序，認為時間還在可接受範圍。

台灣9合1選舉加上10個公投案，公投票可領可不領，民眾領票程序複雜，投票時間拖長，台南市許多投開票所上午都出現大排長龍景象，有民眾抱怨花了快1小時才完成投票。

賴清德稱23日選前一天忙到很晚，錯過高鐵班次，24日上午才從台北坐高鐵趕回台南投票，廣州宮投開票所已大排長龍，他與街坊鄰居寒暄問候，跟著排隊進入投票，過程花了25分鐘。

賴清德表示，投票日天氣很好，投票率應該會提高，希望民眾把握好天氣出來投票，選出心目中的候選人，他認為今年選舉有10張公投票，中選會有作完善的準備。對自己花了25分鐘完成投票作業，認為還在可接受範圍。

不過不少台南市民24日抱怨投開票所大排長龍，自己花了40分鐘才投完票，廣州宮投開票所83歲葉姓婦人因前一晚太興奮睡不著，又不耐排隊時間冗長，一度出現身體不適。

台南市選委會總幹事林振祿表示，投開票日有兩波投票人潮，24日天氣好，有一波民眾趕在上午投票後出遊，出現大批投票人潮，另一波高峰人潮則在下午1時至2時出現。

林振祿表示，各投開票所平均排隊約20分鐘至半小時，民眾可避開尖峰時段前往投票，民眾在下午4時前抵達投開票所排隊，就認定有投票權，即使超過時間也可投票。

(中時 )