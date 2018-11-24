花蓮》花蓮選舉投開票 徐榛蔚投完票回家陪婆婆吃飯

2018年11月24日 11:49 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚耐心排隊，等候投票。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚回應媒體詢問，投完票第一件事情，回家好好陪婆婆聊天、吃頓飯。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚由國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏（右）陪同投票，因心情和天氣一樣好，做出了可愛表情。（范振和攝）

「投完票第一件事情，就是好好陪婆婆聊天，吃一頓飯。」花蓮縣長候選人徐榛蔚24日上午花了近40分鐘排隊、投票後，如釋重負，迎著徐徐微風離開投開票所。

設在吉安鄉吉安國中第126投開票所，有2800多位選舉人，上午10時10 分，徐榛蔚由國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏、服務處發言人張逸華、維安大隊長江東成等人陪同下抵達排隊，引起一陣騷動。

由於天氣晴朗，一早就有許多人前往排隊投票，徐榛蔚也始終一臉笑意等候排隊，面對媒體詢問，她回應，心情跟大家一樣好，昨晚也睡得很好，投完票只想回家跟婆婆吃頓晚飯，今晚投票結果出來後，她會先先簡單謝票意，明天再正式啟動全縣謝票行程。

當徐榛蔚10時45分投完票出來後，不少人上前握手輕喊「加油！」，徐榛蔚也笑著說：「一起加油! 」，看見坐輪椅的老人家，她也頻頻關心「要小心喔！」。媒體提及，今晚選戰結果即將揭曉，此刻心情如何？徐榛蔚回應，一切平常心。媒體又問，天氣好是否會影響投票行為？她笑著回應，天氣好，心情好，做什麼都好。

由於第126號投開票所大排長龍，工作人員依指示，從原僅設立的4個投票匭，增加到6個，設法紓解人潮，有些老人家站得受不了，工作人員還會細心扶坐板凳，有的人行動不便，工作人員也會扶一把，處處可見溫馨鏡頭。

(中時 )