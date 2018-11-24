桃園》等1.5小時投完票 楊麗環：剩下給選民決定

2018年11月24日 12:08 中時 蔡依珍

無黨籍桃園市長候選人楊麗環排了逾1.5個小時才順利完成投票。(蔡依珍攝)

無黨籍桃園市長候選人楊麗環排了逾1.5個小時才順利完成投票。(蔡依珍攝)

無黨籍桃園市長候選人楊麗環24日一早先陪同86歲的母親楊李雲到慈文國小投票，隨即轉往自己的投開票所、中信里投下寶貴的一票，一早艷陽高照、投票人數踴躍，楊麗環排了逾1.5個小時才順利完成投票，她笑言心情很輕鬆，已盡了最大努力，剩下就交給選民決定，感嘆投入選戰1年多來陪伴母親的時間很少，下午將帶著母親四處走走，晚間才會回到競選總部看結果。

楊麗環說，該努力都努力了，1年多來一直跟桃園鄉親好朋友傳達競選理念，包括繁榮經濟、打造最大國際商業城、發展國際觀光跟國際物流中心和會展中心，85％以上的選民都很認同，已盡了最大的力量，雖然沒有組織、沒有經費，仍然非常勤勞把選舉論述告訴民眾，拚到最後一刻，剩下就交給選民自己決定。

過去都代表國民黨出征的楊麗環，也感嘆不是政黨提名，就沒有龐大組織跟經費，沒錢買廣告、行銷，宣傳力道大減，笑說過去到每一個定點都有人先幫忙打理好一切，養成好命的壞習慣，如今什麼都要自已來，但她深信口耳相傳還是能把強勢理念傳達出去，過程中不放棄任何宣講的機會，就是認真用選選、輕鬆面對結果。

86歲的楊李雲則淡定笑言，女兒選過這麼多遍了，一切隨緣、不會緊張，強調女兒一直都很認真打拚，做這麼久了大家都知道，盡心盡力就好，「緊張也沒用啊！」選民不嫌棄就盡心盡力為人服務，尊重大家決定，笑說楊麗環都62歲了，楊在旁聞言連忙摀住媽媽的嘴巴笑說「不要再講了」，兩人互擁笑成一團。

楊麗環說，今日是她投入選戰以來最輕鬆的一天，要好好放空一下，感慨1年多來只回老家2次，1次是報告祖先要選舉、1次是要投票，將好好陪媽媽，帶她四處走走。

(中時 )

艷陽高照、排隊人潮踴躍，各投開票所都大排長龍。(蔡依珍攝)

艷陽高照、排隊人潮踴躍，各投開票所都大排長龍。(蔡依珍攝)