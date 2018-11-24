竹縣》選戰超拚命 「朝方叔叔」嗓子都啞了

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（右）抵達投開票所，先跟鄉親們打招呼問好。（邱立雅攝）

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鄭朝方領選票。（邱立雅攝）
鄭朝方與民眾閒聊。（邱立雅攝）
鄭朝方慢動作把選票放入票匭。（邱立雅攝）

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方投票日上午10時抵達竹東鎮東孝社區活動中心投票，雖無人陪伴隻身投票，但他一抵達現場便與現場民眾熱情打招呼，由於近幾日忙著掃街聲聲催票，被民眾發現「聲音很沙啞」。

「平常心面對。」鄭朝方投完票後稱心裡覺得很踏實，因為完成了一項過去從沒有人做的事情，讓以往對政治冷漠的年輕人，開始參與這個民主過程。鄭朝方指出，在這段過程中非常努力，但他一樣保持平常心面對，所有的事情就交給選民決定。

選戰即將告一段落，鄭朝方表示，投票前一夜是這陣子睡得最好的時候，因為他在這段過程中非常享受，並且將他所堅持的理念都傳達給每一個縣民，大家也都感受到鄭朝方帶來不一樣的選舉文化。

對於此次公投的看法，鄭朝方指出，全民公投是大家可以直接表達自己想法的方式，過去這段期間，各方也都站出來闡述自己的意見，鄭朝方也相信，透過直接民主的方式，在選舉當中也充分展現台灣越來越進步，越來越往前走的價值。

這次選舉鄭朝方幾乎成了幼兒界的巨星，他提到在過程中看到很多年輕人，還有很多小朋友帶著他們的父母，帶著渴望改變的心情前來參與，不僅讓人感動外，也覺得深具意義。這次任務完成後，除了感謝過程中給予幫助的朋友、熱情的選民，他也想對支持他的小朋友說，「朝方叔叔永遠把你們放在第一位。」

(中時 )

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