《翻爆旺寵物》超狂萌寵來襲 溫暖你的心

超狂萌寵來襲 溫暖你的心

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中時電子報
綜合報導

◎教保員轉行 把毛孩當小孩哄

花蓮市一家動物醫院日前驚傳愛犬送洗，遭沒有執照的美容助理用蓮蓬頭毆打，影片流出惹怒飼主，店內生意一落千丈；喜歡狗狗放棄幼教工作的寵物美容師黃郁涵認為毛小孩就像孩子般，對陌生環境害怕，專業的美容師更要有耐心、愛心，才能安撫動物的不安。

◎國中動保社 浪浪幸福中繼站

樹林三多國中老師張雅婷在校內創辦了「動保社」，帶著同學前往板橋動物之家認養狗狗「黑鼻」做為校犬，同時也積極推動生命教育，前候為10多個毛孩子找到溫暖的家。

◎乙咕超貼心 伴主人走過傷痛

施姓民眾飼養貓咪「乙咕」8個月，期間歷經失戀的施女，也因為「乙咕」的陪伴，走過了傷心之路。她說，失戀時一度相當難過，覺得人生失去希望，所幸有「乙咕」，讓自己又重燃希望，相信「下一個會更好」。

◎情侶養小豬 籲養毛孩要有愛

養寵物要很有愛！時髦漂亮的女學生陳品甄，養了1頭8個月大的小豬「巧達」，男友郭俊孝「愛屋及烏」地貼心照顧，雖然套房每天都被「巧達」搞得一團亂，但他說，「我充滿父愛」，「養久了，就有愛」，每天整理房間也不嫌累。他也呼籲，不要輕易養寵物，要養真的要很有愛。

◎為鸚鵡拍片 擺脫失戀低潮期

任職美髮師的林督武5年前養起文鳥，愛上用吹哨「操縱」鳥兒飛行的成就感，2年前改養鸚鵡，正逢失戀低潮期，靠著幫鸚鵡拍攝影片擺脫寂寞，13支影片上傳網路後，備受好評。

◎仔仔狗來富 彩券攤賣出頭獎

俗話說「狗來富」一點都沒錯！高雄夜市彩券攤商鄭曉馨飼養松鼠博美犬「仔仔」及柴犬「 iho」，「兄弟倆」一到攤子報到，當天立即開出刮刮樂頭獎，今年大年初一更刮出300萬頭獎，客人也愛護這對可愛的狗兒，會包「紅包」作為獎勵。

(中時電子報)

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