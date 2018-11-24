南投》好天氣民眾踴躍！縣長林明溱投下神聖選票

2018年11月24日 12:04 中時 沈揮勝

林明溱投公投票，流程上略受延遲。（沈揮勝攝）

九族文化村所在地魚池鄉大林村，投開票情形。（沈揮勝攝）

投票日南投縣天氣晴朗，有助於提高選民出門投票意願，大日月潭地區各投開票所秩序良好，除公投部分略見「塞車」，整體流程還算順利；南投縣長林明溱也在上午9點43分，偕同夫人陳麗珠抵達集集鎮八張社區活動中心，投下各項地方選舉及公投選票。

林明溱投完票後表示，選前最後一晚雖然忙到深夜，但因沒壓力睡得特別好，原定9點半到投開票所，但因睡過頭導致稍有延遲，讓媒體朋友等候，真的不好意思。

林明溱說，因為是好天氣，預估投票率應該會不錯；投票率越高對自己應該是越好，至於是否勝選？抱持審慎樂觀的態度。他強調，非常感謝、敬愛偉大的南投縣民，對他4年來的努力給予高度肯定。

林明溱說，更要感謝的是太太陳麗珠，這次選舉多虧她辛苦努力勤走基層；擔任縣長除了選前10天請假外，還是以公務為主，服務縣民的工作擺第一，其次才是選舉；相信只要把對縣民的服務工作作好，縣民就會肯定支持。

林明溱指出，有心參政者平時就要先作好服務工作，若選前1年才開始努力，一定會措手不及；擔任縣長4年來的辛苦會有代價，縣民也會肯定。

(中時 )

日月潭地區投開票所秩序良好。（沈揮勝攝）