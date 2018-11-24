恭喜！竇智孔老婆懷2胎 還是帶把的

2018年11月24日 12:09 中時 洪秀瑛

一家人開心出遊。（竇智孔提供）

竇智孔老婆幃幃及兒子。（竇智孔提供）

竇智孔帶老婆（左）日前欣賞蔡燦得主演的舞台劇。（竇智孔提供）

竇智孔和老婆幃幃婚後，有個2歲兒子大福，一家3口生活甜蜜，他今（24日）宣布喜訊，曝老婆幃幃懷了第2胎，兒子大福要多一位弟弟陪他玩了。他坦言，第2胎完全不在計劃之內，今年忙碌於音樂劇、舞台劇與電影，在農曆年前後「開機」2次就中了。

他很感恩這是老天爺最美好的安排，「之前兩人想要小孩時，期待了5年都沒有，現在間隔2年有了第2胎，時間點真的恰恰好。」竇智孔透露，考量老婆的身體狀況，接下來有考慮要去結紮，幃幃預產期預計在12月中，是一個射手座的寶寶。

回憶起老婆幃幃發現懷孕的那一刻，竇智孔說，一日收工回到家，老婆突然告訴她，這一、兩個月「好朋友」沒有來，可能再次懷孕了，他一連問了3次「真的嗎？真的嗎？真的嗎？」隔天陪老婆去看婦產科後，才確認懷孕，也讓當下覺得不可能的他，直呼「生命就是這麼強壯」。他透露，老婆在懷孕時不忌口，胃口非常的好，僅提醒老婆因現在懷孕了要早點睡，得犧牲一點「趁孩子睡覺時的媽媽時間」，不然兒子出生了也會習慣晚睡。

在老婆幃幃即將臨盆的這幾個月，竇智孔稱職的扮演好老公與好爸爸這兩個角色，每晚睡前陪兒子大福講床邊故事，讓大福練習著與爸爸一起睡覺，享受父子之間的甜蜜時光之餘，同時讓老婆能好好休息。問及第2胎也是生兒子會不會失落，竇智孔打趣說，這樣就不會影響老婆在家中的地位。對於胎教問題，他透露，在老婆懷大福時，一家3口時常的去露營、去賽車，使得大福現在對於車子類的玩具非常感興趣；這次老婆在懷第二胎的過程中，則時常陪他一起去騎馬，讓他認為「弟弟」未來在動物的溝通上會不會非常好。

有鑒於陪伴兒子大福從胎教到現在近2歲成長的教育經驗，竇智孔儼然成為身邊朋友諮詢幼兒的教育對象，他拿出自己一套對於男生「老鷹訓練方式」，透露以往一般家庭在照顧幼童時，若是較小的孩子在哭，通常會先滿足年紀較小孩子的需求，或是恐嚇他別哭。但對他而言，認為應先滿足年紀較大孩子的需求，並且溝通，「若是弟弟或妹妹在哭時怎麼辦？」讓年紀較大的孩子可以幫忙父母一起哄弟弟或妹妹別哭。

至於老婆坐月子問題，竇智孔透露，這次會讓老婆至少在月子中心坐滿1個半月，一切以幃幃產後的身體健康為著想，他也有先跟劇組打過招呼，若是老婆生產了，會在拍攝許可狀態下趕緊請假陪她好好的生產。此外，他主演的舞台劇《莊子兵法》好評爆棚已3度加演，自12月起將在台北、高雄新增加演場次，詳洽兩廳院售票系統。

(中時 )