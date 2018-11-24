九合一併10公投 投票所內外大排長龍

九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）

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九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）
九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）
九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）
九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）
九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）
九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）
投票所內外大排長龍。（黃世麒攝）
有民眾推著行李箱回到戶籍所在地投票，行使公民權。（黃世麒攝）
學校駐衛警向民眾說明排隊動線。（黃世麒攝）
投票所內外大排長龍。（黃世麒攝）
投票所內外大排長龍。（黃世麒攝）
民眾領票後仔細觀看，選出最能代表民意的公僕。（黃世麒攝）
公投票可選擇性領取，為避免出錯，選務人員在核對、溝通上較費時，也讓投票流程緩慢。（黃世麒攝）
投票所內外大排長龍。（黃世麒攝）
民眾領取10案公投票完成圈選，將公投票依編號投入票匭。（黃世麒攝）
年滿18歲、未滿20歲的「首投族」將公投票投入票匭。（黃世麒攝）

新北市新莊區　九合一選舉24日投票，以新北市為例，選民除了選舉市長、市議員及里長外，還有10案公投要圈選，造成投票所內外大排長龍，平均得排上半小時到1小時才能完成投票。

(中時 )

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