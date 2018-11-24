全台投票所塞爆！網友揭5關鍵原因罵翻

2018年11月24日 12:01 中時電子報 戴安瑋

九合一選舉與10項公投案今天登場，全台投開票所塞爆，光是排隊就排了1個多小時，有網友在PTT上表示，此次選舉造成排隊人潮的5個原因，計有忘記帶選舉通知書；選務人員要詳細登記、一頁頁的翻找；沒帶印章，選民必須簽名、蓋手印；沒做功課，到現場才在考慮要投給誰，以及公投票選項太多，讓民眾一頭霧水。

九合一選舉與10項公投案今天登場，投票流程分兩階段進行，先領縣市長、縣市議員的地方選舉票，投完之後再領公投票，以致民眾須大排長龍等候投票，有民眾排了1個多小時才投到票，抱怨不已，有民眾就因為隊伍太長，而放棄投票，趕去上班，忍不住在ptt上抱怨，為什麼一大早就有這麼多人搶著投票，害他浪費一張選票。

也有網友在ptt上形容投開票所前排隊人潮，像麥當勞買一送一，還有網友問說，「如果投票附送免費早餐 484就沒人抱怨排隊」、「讓公投害投票塞爆是不是策略」。

另有網友在PTT上分析這次投票，為何要排這麼久表示，這次選舉全台投開票所塞爆，有5個原因，包括忘記帶選舉通知書；選務人員要詳細登記、一頁頁的翻找；沒帶印章，選民必須簽名、蓋手印；沒做功課，到現場才在考慮要投給誰；公投票選項太多，讓民眾一頭霧水。

網友紛留言說，「光領票就要很久了」、「8點去都塞爆，後面都不用想了」、「公投區塞爆」。

(中時電子報)