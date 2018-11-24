習主席剛走 菲媒即曝黃岩島拍攝遭陸海警驅趕

2018年11月24日 12:07 中時 林勁傑

大陸國家主席習近平20至21日訪問菲律賓，期間發表包含南海問題的中菲聯合聲明。但習近平前腳剛走，24日菲律賓主要媒體GMA新聞便報導，菲律賓一個電視台小組11月初在有爭議的斯卡伯勒淺灘(Scarborough Shoal，中國稱黃岩島)海域錄製節目時，遭到大陸海警制止和驅趕，引發許多菲律賓人的不滿。

美國之音報導，GMA電視7頻道的「記者手機」節目錄製組本月8日中午在有爭議的南中國海(菲律賓稱西菲律賓海)斯卡伯勒淺灘海域進行採訪，被大陸海警阻止，稱未經大陸允許，不能進行錄影。儘管菲律賓記者與大陸海警交涉稱他們的位置是在菲律賓200海里專屬經濟區內，但還是遭到威脅如果不離開將強制驅離。

報導表示，錄製組船隻在離開斯卡伯勒淺灘數英里外後，大陸海警才離開。該事件發生在習近平訪菲的兩周前。在習近平訪菲後發表的聯合聲明在談到南海問題時表示，中菲雙方同意「保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動 」，認識到建立信任措施對增進互信意義重大，肯定中菲雙邊磋商機制和海警海上合作聯委會機制的重要性。

斯卡伯勒淺灘距離海南島約500海里，距菲律賓蘇比克港約100海里，是南海中沙群島中唯一露出水面的島礁。大陸、菲律賓、台灣等都宣稱擁有主權，不過主要是中菲之間的爭奪，雙方多次在該島礁海域發生衝突，引發外交糾紛。該島礁從2012年起由大陸實際控制。

(中時 )