苗栗》單槍匹馬投票 徐定禎：若勝選將盡快弭平選舉傷口

2018年11月24日 12:21 中時 巫靜婷

苗栗縣長候選人徐定禎上午10時到頭份市後庄社區活動中心投票，他表示昨晚一夜好眠，有信心勝選。（巫靜婷攝）

苗栗縣長候選人徐定禎上午10時單槍匹馬到頭份市後庄社區活動中心投票，排了近40分鐘才完成公職、公投2種投票。（巫靜婷攝）

首次公投併地方大選，天氣好民眾踴躍，投票所大排長龍，平均得排逾20分鐘才能投到票。（巫靜婷攝）

今日是投票日，苗栗陽光普照氣候溫涼，不少民眾早起前往投票所排隊等候投票，民眾投票踴躍，每個投票所皆爆滿，獲民進黨禮讓的無黨籍縣長候選人徐定禎也於上午10時前往頭份市後庄社區活動中心投票。徐說有信心會勝選，苗栗需要團結，若勝選會盡快將選舉的傷口弭平，並將提出的政見一一兌現。

徐定禎單槍匹馬來投票，抵達時人龍已蔓延至所外交叉路口，現場民眾看到徐定禎時紛紛和他問好，徐也面帶笑容與民眾握手、打招呼，簡單寒暄後走到排隊人龍尾端和民眾一起排隊等待投票。

徐定禎表示，沒想到今天投票這麼踴躍，天氣也好，以平常心投票，對結果不會緊張。昨晚一夜好眠，有信心會勝選，苗栗需要團結，若勝選會盡快將選舉的傷口弭平，並將提出的政見一一兌現。

由於首次五合一大選合併10案公投，投票時間較往年拉長，投票所投票人龍愈近中午人愈多，周邊維安人員繃緊神經，以防突發事件發生。後庄活動中心腹地較小，投票民眾將投票所擠的水洩不通，人龍排至路口一度造成車輛進出不易。

民眾表示，一大早排了20、30分鐘還輪不到投票，公投案數太多，有些老人家不識字乾脆就不領了，也因公投案複雜，有些人在裡面看很久，讓外面的人等的不耐煩。

(中時 )