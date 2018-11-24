2018年11月24日 12:32 中時 柯宗緯

陳其邁（中）今在兒子陳政通（右）陪同下到青雲宮投票，排隊時間市民聊天消磨時間。（柯宗緯攝）

陳其邁（右）今投票心情不錯。（柯宗緯攝）

高雄》陳其邁向投票人龍握手 婦怒嗆：這樣違法吧！

民進黨高市長候選人陳其邁今（24）日早上到戶籍所在地左營新庄仔青雲宮投票，但排隊人龍綿延約40公尺，陳依序等候投票，他說不擔心下午4點前票會投不完，等待時間還與民眾握手、寒暄，但排了足足1個多小時才輪到他，投完一一向還在排隊的民眾握手，一名婦人怒嗆「這樣違法吧」質疑違法拜票，陳臉色鐵青急忙澄清「沒有啦」，場面頓時尷尬。

陳其邁上午到10點20分到投開票所，投票前受訪提到，昨天躺著很快睡著，但聲音有些沙啞，早上一如往常生理時鐘5點多就起床了，自己戶籍在新中里與太太的新下里戶籍不同，但距離不遠，家就住在舊部落新莊仔20多年，富有濃厚人情味。

他的18歲女兒陳政圓早上投票，但因年齡限制只能投公投票，無法投市長票，但她心疼爸爸操勞，特別叮嚀選後要好好休息。陳其邁笑說，女兒是上輩子情人很貼心，她開心可以投公投，這也是他立委任內修法，讓公投年齡下修。

大三兒子陳政通是首投族，他說，最期待投市長票，心目中的爸爸是暖男、不會發脾氣，但心疼他為選戰奔波，連頭髮都白了，要他好好保重身體。

媒體問及對市民選擇有信心嗎？他認為，台灣自由民主國家，人民擁有百分百的投票權行使，公民投票可自由選擇，這些得來不易，呼籲大家里長、議員、市長選完，務必投公投。

他10點35分趨身前往排隊動線時，向市民一一揮手、握手致意，他沒特權、例外，頂著豔陽排隊，人龍蔓延30多公尺，等待投票空擋，還與民眾閒話家常消磨時間，直到11點55分才投完，還俏皮比了愛心，他說「排隊很正常啊，投完第一件事就是先回家」。

(中時 )