台中》天氣好投票率高 林佳龍：全心以赴、心情很放鬆

2018年11月24日 12:49 中時 盧金足 、 黃國峰

台中市長林佳龍24日到東興國小投票，對今天天氣晴朗，林佳龍說，心情很放鬆。（盧金足攝）

設在東興國小的投票所，投票民眾大排長龍。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍24日到東興國小投票，對今天天氣晴朗，林佳龍說，心情很放鬆。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與妻子廖婉如24日近中午到東興國小投票，和民眾一樣排隊投票。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與妻子廖婉如24日近中午到東興國小投票，天氣晴朗，加上十項公投票，投票民眾大排長龍，在等待投票時，很多市民爭相與林龍自拍、合照，投票日適逢好天氣，林佳龍表示，所有努力都已經全力以赴，心情很放鬆，民主由人民來作主，希望市民能把握自己投票權，善盡一個公民權利和義務來投票。

四年前選前之夜後，林佳龍與另一半廖婉如暢聊一個晚上，昨晚的選前之夜後，林佳龍說，有稍微聊聊，但實在太累了，最後時間都在衝刺，比較早睡。看到東興國小校園的多個投票所都大排長龍，林佳龍表示，投票率很高，因為選舉和公投第一次共同舉行大家也在學習中，選務尊重選委會的安排，希望公民耐心等待投票。

林佳龍說，選務機關調整讓大家更方便的投票，聽說要排半小時，選在十點五十分來投票，是考量讓同仁喘息一下，昨天都忙到很晚，今天早上多休息，不是特別選的時間，投票時間夠長不用趕一開始來投票。

「投票率高是好現象！」林佳龍表示，下午四點之前到達投票所都還可以投，大家有看到這次投票率高，自己選擇適當時間來投票。

媒體詢問，會不會擔心下午四點投不完，降低投票率？對此，林佳龍認為不會，大家一大早都來投了所以排隊比較多人，預計中午過後人會比較少一些。對今天台中市天氣晴朗，空氣品質也不錯，林佳龍坦言，「天氣好，當然有助於大家出來投票，我的心情也比較輕鬆一點！」

一起來投票的廖婉如，特別穿了一套清新氣質的服裝，她表示，服裝挑柔一點的色系，選戰已經結束，社會回到詳和，希望不管選舉結果怎樣，都要接受選舉結果，明天又是嶄新一天，選戰期間和家人、朋友之間，因選舉關係造成緊張的重新弭平。

林佳龍夫妻來投票，是否有特別帶吉祥小物？怎樣祝福林佳龍？廖婉如說，身上沒有特別帶吉祥小物，對先生的祝福，就是他這麼努力，上天會給他做好的祝福。

(中時 )