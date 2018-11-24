提世貿組織改革三原則維護多邊貿易體制核心價值

2018年11月24日 12:55 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天報導，在陸美貿易爭端僵持不下之際，外媒紛紛報導大陸商務部副部長王受文23日表示，在世界經濟深刻調整，單邊主義和保護主義抬頭的情況下，多邊貿易體制遭受嚴重的衝擊。對此，中方支持對世界貿易組織(WTO)進行必要的改革，以增強WTO的有效性和權威性。

大陸商務部23日發布《大陸關於世貿組織改革的立場檔》，提出中方對WTO改革的三個基本原則和五點主張。

路透社稱，中方是在WTO一場臨時召開的記者會表態。此前報導說，美國和大陸21日在WTO一次會議針鋒相對。美方代表指責大陸利用世貿組織推行「非市場」政策，大陸官員則指美國藐視貿易規則。

《環球時報》報導，身兼大陸國際貿易談判副代表的王受文在記者會上說，WTO現在面臨的三大生存危機分別是：由於個別成員阻撓，爭端解決機制的上訴機構成員還缺的4位無法填補。如果這一事態繼續發展下去，該機構面臨癱瘓威脅；個別WTO成員濫用世貿規則中的安全例外條款，增加關稅；極個別WTO成員採用單邊措施，無視世貿組織多邊規則，這種單邊措施也置世貿組織於危機當中。因此，「中方認為有必要對世貿組織進行必要的改革」。

新加坡《聯合早報》報導，中方為此提出三個基本原則，包括WTO改革應維護多邊貿易體制的核心價值，應保障發展中成員的發展利益以及應遵循協商一致的決策機制。

報導指出，對於WTO改革的五點主張是：WTO改革應維護多邊貿易體制的主管道地位；應優先處理危及世貿組織生存的關鍵問題；應解決規則的公平問題，並且回應時代的需要；應保證發展中成員的特殊與差別待遇；應尊重成員各自的發展模式。

法新社評論說，這似乎顯示出美國挑起對陸貿易爭端、及對很多經濟體鋼鋁徵收關稅等肆無忌憚措施，所引起的對抗影響。與這種做法形成對比的是，聲明提到，G20會員國每個月平均實施近7項貿易自由化措施，例如調降進出口關稅，涵蓋貿易金額2160億美元，其中2/3與大陸調降汽車等1400多項產品關稅有關。

(中時 )