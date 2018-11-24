影》投票耗時 怨聲四起 中選會下午3時統一說明因應方案

九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）

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中時電子報
／綜合報導、、／影音編輯
九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）
九合一大選綁公投10案，加上天氣好，各地投票所一早便出現大批排隊人潮，而這次公投，首次開放滿18歲者便可參與投票，也有民眾認為「第一次門檻降低，很新鮮」。也有不少民眾等太久，乾脆放棄領公投票。還有民眾調侃「難道這是在排迪士尼樂園？」（鄧博仁攝）

公投綁大選影響，投票所民眾大排長龍怨聲四起，花費時間多逾1小時。對此，中選會將於下午3時統一說明，將宣告下午4時已經抵達投票所的民眾仍可以投票，屆時隊末也會有警察或選務人員確認。公投綁大選投票所塞爆！民眾大排長龍怨聲四起

據了解，各地投票所都出現排隊人龍，且等候排隊的時間至少需花半小時到一個小時。主要因素是民眾對於公投流程、多達10案公投內容不熟悉所致。

中選會說明，基於選務中立，在投票所選務人員不會提供公投內容諮詢，因此請民眾在進入投票所前，先瞭解公投案相關內容，決定投票意向。

中選會進一步說明，為了加快投票速度，對於選舉人數較多的大型投票所，中選會在圈票處已增設遮屏，以方便民眾圈票；今日民眾投票情形踴躍，遇有排隊情形，請耐心等候，進入投票所後，也請配合選務人員的引導，進行領票及投票，以節省民眾寶貴的時間。

中選會副主委陳朝建補充說明，選舉人於規定時間前，到達投票所投票，即投票時間截止前已經到場排隊的選舉人、投票權人仍可投票，下午4時一到也會指派警衛或其他工作人員站於隊末，作為確認。

九合一選舉與10案公投今天投開票，將選出1萬1047名公職人員。投票時間上午8時到下午4時，中選會估計，選舉票晚間9時開完，公投結果要到25日凌晨2時左右才能宣布。

(中時電子報)

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