韓國女星《麵包店》憔悴5個月

2018年11月24日 13:26 中時 洪秀瑛

《魔法麵包店》。（中天提供）

文秀仁(韓智慧飾)、孫鳳琴(吳賢慶飾)、徐美荷(夏沇秀飾)劇中出獄。（中天提供）

韓智慧。（中天提供）

週末劇女王韓智慧在中天。11月26日（一）起，中天娛樂台39頻道將播出韓智慧主演、最受歡迎的經典韓劇《魔法麵包店》，該劇在韓國MBC電視台播出時曾創下突破35%的超高收視率，助韓智慧連3年奪下週末劇收視冠軍寶座，週末劇女王當之無愧。《魔法麵包店》講述4名分別因被誣陷操縱股價、謀殺、詐欺及殺人未遂入獄的女子，在牢中患難見真情，出獄後利用在獄中學到的手藝，合開了一家麵包店，一起對抗共同敵人神話集團的故事，劇情勵志又熱血，千萬不能錯過。

34歲的韓智慧在《魔法麵包店》中，為了完美詮釋被誣陷而淪為階下囚的憔悴模樣，不僅素顏上陣，甚至還為戲刻意餓肚子，只為塑造出一推就倒、楚楚可憐的柔弱形象。沒想到此劇拍攝長達5個月，讓韓智慧嚇得殺青後休息近4個月都不敢接拍新戲，還飛到巴黎休息紓壓。韓智慧不久前也在Instagram上po出在土耳其及奧地利旅行的照片，事實上，時常在社群軟體上發佈旅遊美照的她足跡遍佈英國、義大利，週末劇女王旅行似乎偏愛歐洲國家。韓智慧於2012年至2014年，連續3年擔綱週末劇女主角皆創下高收視，聲勢高漲之際，她選擇休息再出發，睽違3年後重返螢幕，與劉東根、李尚禹演出《一起生活吧》，依然是收視保證。

《魔法麵包店》除了欣賞韓智慧的演出之外，28歲的夏沇秀在劇中表現也是相當精彩。在「精靈寶可夢」手遊正夯的時候，有網友發現夏沇秀與動畫角色「傑尼龜」相似度破表，可愛萌樣讓她人氣攀升，她在《魔法麵包店》裡飾演一名原有大好前程的模特兒，卻因殺人未遂入獄，在獄中生下兒子成了單親媽媽，又在復仇的過程中找回真愛，「傑尼龜系女星」的參與演出也讓此劇在卡司陣容上更添話題。

《魔法麵包店》以料理為主題，可以說是最平易近人的戲劇題材，多部韓劇都曾藉由料理增添可看性，從2010年的《麵包王金卓求》、《魔法麵包店》、《料理絕配Pasta》到2017年《做飯的男人》，從麵包到西餐，料裡成了勵志系韓劇的必備元素。《魔法麵包店》中，韓智慧從豪門媳婦淪為階下囚，出獄後與獄友靠著自己的力量，小蝦米力抗大鯨魚，靠著做麵包一步步實現遲來的正義，整部戲充斥著滿滿正能量。更多精采豐富的戲劇內容敬請鎖定中天娛樂台39頻道，11月26日（一）起，每週一至週五晚間8點《魔法麵包店》。

(中時 )