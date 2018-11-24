花蓮偏僻小村也排隊塞爆！張善政嚇到揭原因

2018年11月24日 13:29 中時電子報 戴安瑋

前任行政院長張善政在臉書po文。翻攝張善政臉書

九合一選舉與10項公投案今天登場，全台投開票所塞爆，有人排隊1個多小時，還沒有投到票，有人甚至排了2個小時才投完票，戶籍已遷到花蓮的前任行政院長張善政上午去投票，也被眼前的排隊隊伍嚇到，「怎麼排隊排這麼長？」網友說，「史無前例」、「民心思變……悶太久了」。

張善政戶籍在花蓮壽豐，他今天上午前往投開票所時，看到長長的隊伍表示，「嚇死我了，這裡只是一個小村子，怎麼排隊排這麼長？說是投公投票卡住，許多老人家看不懂」、「先去吃中飯，再回來投吧！」。

網友留言說，「次公投票太複雜了，老人家在投票處都會卡住，因為霧煞煞」、「公投把人民搞得糊裡糊塗，尤其內容更是考倒年紀大的，這是什麼鬼政權？」、「從小小一件投票流程的規劃，就知道這個政府的辦事能力，唉」、「真的是亂七八糟政府來形容，明知老人家不識字，先前教導老人是何內容如何圈選，沒做好急就章是這次各選舉所的問題要改進啊」。

還有網友說，「感覺好像大學聯考 住在台灣真的要智商夠高才行」、「確實有很多長輩看不懂、也記不住，就放棄投公投」。另有網友說，「史無前例」、「今年到處都要等喔」、「民心思變……悶太久了！」。

(中時電子報)