把握周休好天氣 投完票外出散心

2018年11月24日 13:33 中時 廖德修

氣象局預報員劉沛滕表示，今明兩天的天氣差不多，都算穩定，僅東半部地區及北部山區有小範圍短暫雨勢。各地白天舒適、早晚較涼，日夜溫差大，須根據氣溫變化適時調整衣著。激烈的九合一選舉投票過後，民眾亦可把握周日假期外出散散心，抒解一下積壓已久的情緒。

劉沛滕說，下周一（26日）至周四受到東北風影響，南方也有一些天兔颱風外圍環流所產生的水氣往北移，北部、東半部、中南部山區會有局部短暫雨，中南部平地雲量稍多。且東北風帶來的涼爽空氣也會使北台灣氣溫有下降，但不會降太多，其他地方影響則不大，僅早晚稍涼。

劉沛滕說，在台灣東南方海上的第28號中度颱風萬宜，距離台灣還有1000多公里，未來將逐漸減弱、甚至消失，不會北襲日本也不會影響台灣，此因東亞溫度偏低，不利於颱風發展。但28日前則會為東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及北部沿海地區帶來長浪，民眾若前往海邊活動要注意安全。

至於目前在南沙群島海面的第29號輕度颱風天兔，未來將朝著中南半島移動，對台灣也無直接威脅。不過下周一起水氣會隨著中層氣流移至台灣上空，使得下周天氣增添不穩定，各地降雨機會增加。

空氣品質方面，今日受到東北季風影響，迎風面的北部及東部有局部短暫雨，全台空氣品質轉好。北部、竹苗、宜蘭、花東、澎湖及金門為良好等級，中部、雲嘉南及馬祖為普通等級；高屏風速稍弱，以普通為主，僅沿海少數測站為橘色提醒。

不過明（25）日東北季風持續偏弱，改吹偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，宜蘭及花東因降雨洗滌作用，空氣品質為良好等級，北部、竹苗降為普通等級。中部以南位於背風面，風速偏弱汙染物易累積，中部、雲嘉南、高屏皆為橘色提醒。

(中時 )