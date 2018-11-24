台北國際旅展 環保署大推環保標章旅館

環保署在台北國際旅展設置的「環保標章旅館」主題館。（圖／環保署提供）

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明年元旦4天連假即將到來，許多民眾還在為旅遊規劃大傷腦筋！正在南港展覽館舉行的「2018台北國際旅展」（23日至26日），環保署特別設置「環保標章旅館」主題館，鼓勵民眾於規劃旅遊住宿時優先選擇住宿。環保署並在展場舉辦「綠色消費挑戰賽」，凡參賽並加入環保集點會員者，即可獲得精美小禮物1份，數量有限送完為止。

環保署為了提倡全民落實綠色消費及力行綠色生活，於2018台北國際旅展中設置「環保標章旅館」主題館，鼓勵民眾規劃旅遊住宿時優先選擇環保標章旅館，盡可能減少旅遊對環境所造成的衝擊。

環保署說，旅館主要的環境衝擊面向，包含廢棄物、食材、能（資）源耗用、用水量、清潔品及服務行為等。環保標章旅館針對這些狀況，在企業環境管理、節能措施、省水措施、綠色採購、一次用產品與廢棄物減量，以及汙染防制等，均搭配相關規範及環保措施要求。目前全台環保標章旅館共計18家，詳細資訊可上「綠色生活資訊網」查詢。

環保署強調，為期4天的2018台北國際旅展將在下周一（26日）落幕，環保標章旅館主題館將引領參觀者認識環保標章、了解環保標章旅館與加入環保集點。不僅內容豐富，加上趣味遊戲，都將讓民眾有不虛此行的感覺。歡迎民眾於旅展期間蒞臨環保署攤位（編號：K1710，在主舞台前），玩遊戲也拿好康。

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