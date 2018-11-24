孫可芳拍車禍戲 把命交給「他」

2018年11月24日 13:36 中時 洪秀瑛

侯彥西（左）對孫可芳死纏爛打。（公視提供）

侯彥西劇中被籃球砸中流血。（公視提供）

孫可芳花容失色。（公視提供）

公視熟年劇《8號公園》敘述5個「50後」的生命故事，劇中孫可芳飾演外表不修邊幅的宅女周亦可，但其實心思細膩，也相當擔心中年喪偶的母親因沉迷網路交友而被詐騙。談到演宅女，孫可芳坦承跟自身個性蠻像，「我也是能不出門就不出門，能坐著就不站著，能躺著就不坐著！」該劇每週一至週四晚間9點，在公視頻道播出。

戲裡孫可芳因為「想太多」而壓力大到躲在家裡不願與人接觸，戲外她則沒有這樣的困擾，說自己很會找樂子排解情緒，遇到事情不會太過糾結，不過也提到當了演員之後，變得比較需要留意言行舉止，不能像以前那麼做自己，這時候就比較可以理解周亦可這個角色的焦慮。劇情安排她周旋在侯彥西飾演的警察前男友，和楊孟霖飾演國中同學陳俊佑之間，孫可芳也戲稱自己是一女佔二男！

被問及印象深刻的拍攝場景，孫可芳大喊：「和楊孟霖一起拍的車禍戲真的超可怕！」當時路比較窄還要在同一個車道與來車對撞，旁邊則不時有一些摩托車經過，拍了好幾次角度才對好，「楊孟霖是看著我往前開，等我有表情反應才踩剎車！真是把我緊張死了！」對比孫可芳的心有餘悸，楊孟霖淡定回應，導演有經驗，也知道怎樣拍可以比較像，所以其實還算蠻安全，但隨即又鬆口笑說：「我的確離很近才踩剎車啦！她可能覺得生命交在我手上不放心吧！」

至於面對侯彥西的窮追不捨，孫可芳表示最不好意思的就是要拿籃球砸侯彥西的臉，當下很擔心力道拿捏不好，所以出手很小心，倒是導演還要兩人站更近一點，認為「男子漢應該要挨得起！」最後也丟了5、6次才成功，而且精準命中，雖然沒有真的受傷，但侯彥西的臉也都紅了，孫可芳直呼：「比巴掌戲還要難拍！」侯彥西則反過來稱讚孫可芳：「這場戲最大的功臣就是她，因為丟得很準！」

不同於《8號公園》裡緊跟著心儀對象死纏爛打，侯彥西說自己本身看待感情是比較隨興的，可以非常理性的溝通，如果真的不適合就分開沒關係，「會喜歡就會喜歡，不喜歡也不會勉強。」劇中身為「前男友」的侯彥西有沒有辦法成功挽回孫可芳，還是要祝福楊孟霖？每週一至週四晚間9點，請繼續鎖定公視《8號公園》。

(中時 )