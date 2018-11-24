殘忍！沙國記者遇害案 據傳遭醫放血後再肢解

沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉

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中時電子報

沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）10月初在土耳其伊斯坦堡的沙國領事館遇害，據傳一名沙國法醫負責清理命案現場，他先把哈紹吉遺體放血流到浴室水槽，之後再進行肢解。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站23日報導，哈紹吉遇害時，沙國法醫專家圖拜吉（Salah Muhammad Tubaigy）在現場收拾殘局。土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）引述「晨報」（Sabah）報導指出，哈紹吉遺體的衣服被脫下，圖拜吉再放血讓血流到浴室水槽，並當場肢解哈紹吉的遺體。

一位匿名消息人士曾指出，圖拜吉準備肢解放在桌子上的遺體時，他告訴執行任務的其他小組成員戴上耳機。這名消息人士表示，當時圖拜吉說：「當我做這件工作時，我會聽音樂。」

圖拜吉曾被監視器拍到10月2日搭機抵達伊斯坦堡，當天就是哈紹吉失蹤的日子。據傳哈紹吉的Apple Watch錄下長達7分鐘的錄音檔，可以聽到圖拜吉命令手下殘忍肢解哈紹吉的遺體。

圖拜吉是任職於沙國內政部的法醫專家，2004年曾就讀英國格拉斯哥大學（Glasgow University），他在那裡接受病理學方面的培訓。

哈紹吉生前是「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家，他經常撰文批評沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），10月2日進入伊斯坦堡的沙國領事館後就不幸遇害。起初，沙國當局長時間否認涉案後，日前終於坦承哈紹吉遭預謀殺害，還說他們已經拘捕21人。

據說沙國檢方已向5名涉案人士求處死刑，但駁斥有更高層級人士涉案。但美媒報導，一名接近中央情報局的消息來源表示，恐怕有高層授意才會將哈紹吉分屍殺害。

(中時電子報)

文章來源：Saudi hit squad 'drained Jamal Khashoggi's blood into an embassy bathroom sink before dismembering him'

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