雷神好身材 達柯塔強森凍未條

2018年11月24日 13:44 中時 潘鈺楨

達柯塔強生。（福斯提供）

電影《壞事大飯店》找來除邀請到「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），還吸引奧斯卡金獎影帝傑夫布里吉（Jeff Bridges），喬漢姆（Jon Hamm）、葛萊美獎女歌手辛西雅艾瑞佛（Cynthia Erivo），以及達柯塔強生（Dakota Johnson）加入。

以黑色美學聞名全球的鬼才導演德魯戈達德（Drew Goddard），一直以來便從不隱藏自己對於犯罪小說及黑色電影的熱愛，「我深受這些風格所影響，所以我更傾向於將這些類型中所有的精華集結於一作。」他最大的藍圖是希望能做一部集結所有黃金卡司的「合奏電影」，「我開始天馬行空的想著，我會希望能夠與哪些人在片場工作，結果我就得出了一些名單。」

一向以「雷神索爾」帥氣及性感形象出現在觀眾面前的漢斯沃，睽違6年再度與戈達德攜手合作，飾演一位謎一般的邪教領袖，堅信能夠靠著自己的力量成功引導世界所有失落的靈魂。漢斯沃認為這次演出是有史以來最自由奔放，也最具挑戰性的一次，「話先講在前頭，這是我講過最多話的一個劇本！」他接著分享：「有一場由我主導的戲，裡頭總共有長達14頁的對白，更不用提這之中有超過百分之90的時間都是我在說話！」

漢斯沃更加碼自爆，光這一場戲，就花了劇組逾10天拍攝，他說：「這在一般的拍攝中是非常少見的。我需要全神灌注去了解所有台詞之間的邏輯，以及其衍伸出來的無限可能性，也算是一場對自己意志力及專注度的拉鋸與考驗！」

不過對於片場的其他人來說，漢斯沃的「名品身材」可能更是對於他們在拍攝現場的最大考驗。達柯塔強生多次表示：「漢斯沃的身材真的太令人分心了...對於現場的每一個人來說都是！」她忍不住激動的說道：「我真的有很多次只想告訴劇組，你們把他找來真的是一個天大的錯誤！因為當克里斯敞開著衣服走到鏡頭前時，我敢保證現場的每一個人幾乎都瞬間忘記自己身在何處，大家都會忍不住被他吸引而忘記手上的事情！」電影於台北信義威秀影城、國賓影城@長春廣場、華山光點、台北真善美戲院、南港喜樂時代影城、誠品電影院、威尼斯影城，及SBC星橋國際影城限量上映。

(中時 )