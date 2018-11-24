子閎作弊裝跛腳 鍾瑶扮驚悚浮屍笑喊享受

鍾瑶劇中的高中造型很Man。（東森提供）

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子閎拍校園戲。（東森提供）
鍾瑶拍浮屍戲。（東森提供）
鍾瑶劇中喝醉模樣。（東森提供）
鍾瑶和子閎戲裡有許多逗趣橋段。（東森提供）

台視、東森戲劇《艾蜜麗的五件事》今晚11/24(六)首播，鍾瑶飾演的女主角艾蜜麗，和林子閎飾演的竇儒在高中時期就是青梅竹馬。兩人在劇中重現高中裝扮，但相較於滿意自己學生LOOK的林子閎，鍾瑶卻笑虧自己每次都是男生頭，「我好像學生造型都會被搞得非常中性，可能是我很適合這種風格吧，而且我學生裝扮常被說很像李國毅」。

劇中，鍾瑶和林子閎雖是從唸高中時就認識，卻是不打不相識的損友關係。甚至兩人學生戲一出場就是考試作弊情節，林子閎還為避免被老師發現作弊的紙條，故意踩著紙條跛腳走路，畫面搞笑。林子閎笑說，為掩飾作弊的這個橋段，排戲時想出超多不符合人體工學的動作，彷彿像雜耍特技團，搞得大家開始不停笑場。他還神祕透露，之後學生戲還會有更多有趣的劇情，要大家好好期待。

首播劇情鍾瑶竟然還變成一具浮屍，還有大宿醉很「ㄎㄧㄤ」的瘋傻橋段，在戲裡一出場就有各種驚悚畫面。她笑說，雖然浮屍戲充滿恐怖感，她現場卻是拍得超享受，開心在水裡躺超久不想喊卡。宿醉橋段鍾瑶則是要化滿臉花掉的醜妝，笑說是高度還原自己爛醉後醒來的臉。鍾瑶說，「我以前宿醉醒來真的就是長這樣，而且還滿眼眼屎、眼油，剛睡醒甚至眼睛都會有點張不開，臉上都是花掉的妝、掉了的睫毛膏之類的」。

台視、東森《艾蜜麗的五件事》由鍾瑶、子閎、王家梁、臧芮軒主演，11/24(六)、11/25(日)起於台視、東森綜合台每周六日晚間10點播出。

(中時 )

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