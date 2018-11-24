旅展強碰選舉周 機票優惠看這邊

2018年11月24日 14:04 中時 陳祐誠

ITF台北國際旅展第2天，由於強碰九合一選舉投票日，各航空業者卯足全力攬客，不論短程、長程航線，甚至國內線都能找到優惠。

長榮航空與通訊軟體「LINE」合作推出折扣碼優惠，民眾持手機至長榮航空展區並開啟藍芽及GPS功能，即可藉由LINE平台輕鬆獲得優惠折扣碼，再到長榮航空官網購票，可享有港澳線折抵200元、其他航線折抵500元的優惠。另推出全球航點超值票價，優惠最低56折，包括台北－香港3082元起、台北－沖繩3388元起、台北－曼谷4320元起、台北－布里斯本1萬1856元起、台北－倫敦1萬6339元起等。

中華航空線上旅展「說好的旅行呢，誰是環球大玩家？」祭出雙人環球機票夢幻大獎，12月3日晚間6時前透過華航網站或旅行社，購買台灣出發的華航或華信國際線航班機票，並至活動網頁完成登錄，幸運兒可帶走北美、歐洲、大洋洲及亞洲等不限航點雙人來回機票。

華信航空挑戰旅展最低價，推出「買機票送5星級酒店」特惠專案，澎湖來回機票加福朋喜來登酒店住宿，2天1夜自由行只要1999元起；金門金湖大飯店、台東桂田大飯店或花蓮理想大地渡假飯店，加上華信航空來回機票，2天1夜一律只要3999元起。

台灣虎航祭出全航線單程未稅700元起的限時優惠，至旅展現場（攤位編號J509）找工作人員成交者，機票價格有機會再享9折優惠，還可獲得展場限定的每日限量成交禮。在旅展現場成交岡山、花卷、仙台或東京羽田等指定航線機票，另有加碼的限量成交禮，送完為止。

酷航則與易飛網（EzFly）、易遊網（Eztravel）、智遊網（Expedia、Club Med）聯手推出限時4天線上旅展，於平台購買酷航機票單程含稅1988元起，歐洲雅典、柏林單程含稅7988元起，現場攤位（J1514）天天送禮，包含高達千元的優惠券和免費歐洲來回機票。

南方航空首賣全新包裝的「南航假期」冬春季產品，專為台灣旅客量身打造，如「南寧x桂林8日豪華之旅」，一覽德天瀑布、陽朔灕江等廣西美景；另有貴州、南疆等多樣行程，旅展期間更有兩人同行第二位直減4000元的超殺優惠。

加拿大航空則強調轉機優勢，現場訂位可享加拿大、美國與中南美洲共超過150條航線優惠，還有機會獲得北美不限航點免費來回機票、黃刀鎮5天4夜雙人極光之旅、卡加利4天3夜雙人冬季洛磯山溫泉賞雪之旅等。凡於旅展攤位現場購票，可享全美洲全艙等85折優惠，並額外獲得摸彩券一張，有機會將夢幻大獎帶回家。

(中時 )