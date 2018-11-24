NBA》雙槍合轟63分 勇士止敗升上西區第4

勇士前鋒杜蘭特飛身單手爆扣。(美聯社)

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中時電子報

勇士「雙槍」杜蘭特、克雷湯普生徹底爆發！杜蘭特24日貢獻32分、8籃板及7助攻，湯普生也有31分、8籃板進帳，兩人攜手幫助勇士125比97痛宰拓荒者，除中止最近4連敗，目前拿下13勝7敗的勇士，排名也升西區第4。

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勇士首節打得有點疲軟，直到第2節還以24比29落後之際，杜蘭特、克雷湯普生兩人突然攜手發威，帶起勇士一波22比3猛攻，場上情勢瞬間逆轉，似乎有點被打傻的拓荒者，在上半場結束後，處於44比59的大幅領先。

儘管到了下半場，拓荒者「三核心」利拉德、麥科倫與紐基奇努力想要縮小落後差距，可是勇士保持穩定火力，就是不讓拓荒者追到12分內，特別是庫克更在末節接連投進三分球，擴大領先到20分以上，拓荒者已無力追趕。

勇士得以中止連敗的主因，就是除了杜蘭特、克雷湯普生以外的勇士球員，總算提供足夠掩護火力，庫克攻下19分，李文斯頓也有11分；拓荒者以利拉德23分最高，他的生涯得分也升到隊史第3，紐基奇22分，麥科倫19分。

儘管勇士目前排在西區第4，卻跟並列西區首位的快艇、雷霆與灰熊3隊之間沒有勝差，西區龍頭位置隨時可能會換人坐看看，勇士目前還須等待柯瑞、卓雷蒙格林兩大主力傷癒歸隊，照復健進度來看，柯瑞應該有望下周復出。

(中時電子報)

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