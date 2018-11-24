雲林》韓國瑜妻李佳芬掛心弟選情 專程趕回西螺投票

2018年11月24日 14:01 中時 周麗蘭

李佳芬（左起）、弟弟李明哲、媽媽程月昭一起排隊投票。（周麗蘭攝）

李佳芬（右一）回西螺老家投票，一路和鄉親打招呼。（周麗蘭攝）

李佳芬（右三）回西螺老家投票，一路和鄉親打招呼，右二是弟弟李明哲。（周麗蘭攝）

韓國瑜的小舅子李明哲這次也競選雲林縣議員連任，妻子李佳芬一早從高雄趕回西螺投票，結果市區大塞車，上不了高速公路，延遲一小時才抵達老家。李佳芬說，昨晚忙完到凌晨1、2點，有人躺下去3秒鐘就打呼了。

李佳芬的胞弟李明哲競選縣議員連任，李佳芬的戶籍還在老家西螺埔心，24日早上9點半她從高雄出發，未料市區大堵車，開了40分鐘還上不了交流道，原定11點回到家，延遲一小時。

李佳芬帶著媽媽與弟弟李明哲一起步行去投票，沿途鄉親看到她都熱情打招呼，她幾乎每一個人都叫得出名字。抵達投開票所時大排長龍又豔陽高照，排了20分鐘才進入投開票所。

李佳芬表示，「高雄這兩天很熱鬧，看到很多店家、很多客人，也有攤商跟我說最近賺了一些錢很開心，感覺看到高雄的榮景曙光」。

她說，昨晚哽咽是被現場民眾的熱情感動，這段時間來在高雄明顯感受蠻多殷切的期盼，勞工朋友、務農的、做小生意的每個行業對於如何提升高雄的經濟都懷抱著很高的期待，這是始料未及的。

李佳芬說，夫妻倆都很掛心弟弟的選情，這次一直沒有辦法幫忙他，心想無論如何趕回來投票，再趕回高雄，沒想到市區一路都在大塞車，上不了交流道，很多都是南部發車往北部走，大概是昨晚陳委員和韓國瑜的造勢場合的人潮，滿多人要趕回去投票，或者對這次的選舉參與很熱烈。

胞弟李明哲表示，姊夫夫妻倆在高雄的努力及付出，家人都非常肯定，由於基於無私，高雄的朋友的支持也是無以復加，這是一個非常重的責任，權力是來自於基層，這個家庭都會謹記著。

(中時 )