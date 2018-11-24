投票排隊讓千萬人火大堵爛 王尚智：陳英鈐應被亂槍擊斃！

2018年11月24日 14:24 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

九合一大選暨公投24日舉行，由於公投多達10案，需要花費的投票時間較往年長，投開票所上午大排長龍，大批民眾排隊等待投票。(中央社)

今早出門投票民眾都怒了！難得投票日天氣晴朗，出來投票的人卻大排長龍，全卡在投票所半小時到一小時，等待人群不時傳出咒罵聲，行動不便老人則因排隊過久而放棄撤退。對此，資深媒體人王尚智怒批中選會主委陳英鈐，為何搞到這種地步？浪費全台灣上千萬人寶貴時間，他該被拖去亂槍擊斃。光是今天投票，又徹底證明了民進黨執政的無能！

王尚智今(24)在臉書上表示，他在投票所觀察發現，民眾實在排太久了，真正想好投誰又動作俐落投完的人並不多，這就更沒有人願意讓老弱身障朋友先插隊投票！

王尚智指出，整個中選會及全國投入選務工作多達幾萬人，不可能會沒有熟悉選務的「老司機」們提出今年投票可能「大塞車」的疑慮。究竟為何會搞到這種地步？沒有任何事先的演練評估？還是中央選委會最後壓根不理會基層提出的反應與建議，最後搞成這般萬民咒罵的一場選舉投票？

王尚智說，早先幾個月關於公投的整個程序處理，乃至於莫名其妙偷偷修改公投意見書內容，早已徹底證明陳英鈐完全就是「東廠同路人」！政治意圖別有私心也倒罷了，明知今年公投複雜繁瑣缺，卻又毫無「研發改良」投票程序的準備，全然又更是「蠢官欠殺千刀」的毫無用心、不負責任了。

「陳英鈐今天也創下了紀錄！」王尚智認為，能夠在一天之內，達到所有政治人物都無法做到的「每個人都覺得該死」的地步，光是今天投票，又徹底證明了民進黨執政的無能，實在無與倫比到了極點！

王尚智提到，明明天氣大好應該可以增加投票率，如今卻搞砸在一個投票排隊讓人「火大堵爛」的大塞車上！而這個「火大堵爛的族群、被影響到投票意願，最終甚至乾脆不投了」的選民對象，到底是偏藍或偏綠呢？

王尚智相信，只有那些「擁有強烈投票動機」的人，才不會被苦苦折磨的漫長排隊人龍給打敗！今天被排隊折磨到火冒三丈，原本中間偏綠還同情想投民進黨候選人的選民當中，就是會徹底因為被投票大塞車搞毛了，當場火大改投國民黨候選人！

(中時電子報)