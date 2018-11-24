關公快閃藍晒圖 百尊Q版文武關公軍團晒萌趣

百尊Q版文武關公軍團今明兩天快閃藍晒圖，吸引民眾拍照留念。（曹婷婷攝）

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百尊Q版文武關公軍團今明兩天快閃藍晒圖，吸引民眾拍照留念。（曹婷婷攝）
百尊Q版文武關公軍團今明兩天快閃藍晒圖。（曹婷婷攝）

百尊Q版文武關公軍團今明兩天快閃藍晒圖，要你好看！下個月將登場的龍崎文衡殿建醮文化祭，推出超卡哇依的關公軍團，上週末在愛國婦人館登場的迷你關公軍團，吸睛萌樣引起不少民眾駐足合影，24，25兩天移師藍晒圖BCP廣場，今天適逢9合1大選日，台南民眾投完票不妨趁著好天氣走訪藍晒圖一睹百尊關公風采！

107年建醮文化祭在龍崎，為了號召更多市民藝起同享龍崎喜，台南龍崎文衡殿推出「關公同萌會‧藝起FUN閃趣」超卡哇依的關公軍團，成功為下個月登場的龍崎文衡殿建醮文化祭創造話題，百尊Q版關公軍團化為守護神，以快閃形式在台南市重要據點巡迴展出。

這群Q版關公軍團分別有手持關刀及閱讀春秋兩款造型，2尊超高的文武關公身高約200公分高，還有各50尊身高60公分的迷你公仔，共計102尊以兩天快閃的方式，分別在台南各重要景點快閃展出，本週末在藍曬圖BCP廣場、12月1日、2日在台南文化中心星光音樂廣場前、12月3日至12月31日將回到龍崎文衡殿。

龍崎文衡殿建醮文化祭將於12月8日至12月23日熱鬧展開，除了關公軍團親善巡迴玩快閃，還特別重金請來國際知名的3D地景藝術宗師KURT WENNER，在現場以關公最膾炙人口的忠義故事《過關斬將》為主題，進行3D地景立體創作，值得一看。

此外，還有一系列的文創藝演活動，包括開幕活動、普度晚會、自行車及越野接力、建醮繞境等多項造勢活動，勢必將帶動整個建醮文化祭的活動熱潮。活動詳情請上龍崎文衡殿臉書查詢。

(中時 )

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