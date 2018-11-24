手機快速認證 「健保快易通」換卡繳費更方便

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張小姐最近感冒，就醫時發現健保卡不慎遺失，急著補辦健保卡到醫療院所退還押金。由於平日需要上班，中午休息時間又擔心洽公人潮眾多，還好她之前已下載「全民健保行動快易通」APP，但快易通APP需以自然人憑證註冊，還要讀卡機，十分不方便，所幸現在已可用「手機快速認證」，馬上就可以取得認證立即使用，上午透過快易通APP「行動櫃檯」完成線上申辦健保卡，下午就能在指定地點現場領卡。

健保署承保組專門委員吳昕表示，為提供更多元及便利的服務，健保署開發「全民健保行動快易通」APP，其中的「行動櫃檯」提供多項民眾方便申辦功能，經身分認證後，除了補辦健保卡之外，未有一定顧主的第六類地區人口可直接在上面進行加、退、停、復保各項投保異動作業，適用對象達315萬人。

吳昕指出，由於第六類地區人口需要自己繳納健保費，健保署亦會寄發繳費單，但有時民眾反應諸多因素而未收到，此時就可以利用「行動櫃檯」以本人活期帳戶或信用卡線上繳費，另外，外傭雇主或其他以個人身分核計健保費，也可以用同樣的方式繳交健保費。

過去，由於「全民健保行動快易通」APP，需以自然人憑證進行註冊，還要讀卡機，十分不方便，吳昕表示，受惠於手機快速認證提升行動申辦的便利性，今年1月至10月使用量達115.2萬人次，較上年同期增加3.24倍，其中查詢個人及依附眷屬投保紀錄約51.7萬人次，查詢及繳納個人保費約48.8萬人次，申請健保卡約9.8萬人次。

吳昕提醒，還沒有下載「全民健保行動快易通」APP的民眾儘速下載，即能無論身處何地均能透過APP關心自己的健康並辦理健保大小事，享受健保貼心、便捷的服務。

(中時 )

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