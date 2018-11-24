她蓋太慢他幫「扶一把」 5張選票被封存

新竹縣202號投開票所24日發生未完成投票而將選票封存事件。（莊旻靜攝）

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中時
邱立雅

新埔鎮202號投開票所24日上午發生未完成投票而將選票封存事件，一名88歲的蔣林姓婦人因投票時，陪同入場的親友「抬手扶一把」遭到現場選務人員制止，目前選票已封存。另外，竹東鎮大同國小投開票所也發生誤撕選票意外，警方釐清後已讓投票人返家。

蔣林姓婦人因行動不便，投票日當天由謝姓義子陪同投票，在婦人在圈投第3張選票時，由於行動遲緩，謝男不自覺伸手推了一把，當場被選務人員制止，並馬上停止投票行為。

新竹縣選舉委員會表示，若身心障礙或需要協助的民眾進入投開票所時，必須有主任監察員或是主任管理員陪同在場，協助認定再做圈選，且謝姓義子非直系親屬，不得協助婦人投票。因謝男違反規定，被帶回警局調查。

警方調查，該婦人確實可自行圈投選票，但謝男扶一把的動作讓人懷疑是否為協助特定候選人當選，不過婦人解釋自己原就想投該候選人，只是動作遲緩造成誤會，且5張選票皆未投入票匭。選監小組及地檢署檢察官到場後，初步認定該違規態樣為「已領票但未完成投票」，至於有無違反「選罷法」仍待認定。

另外，新竹縣大同國小投開票所也發生一名89歲的長輩，因公投票黏住而不小心撕破一小角，經調查認定非故意撕毀選票，因此沒有違反「選罷法」裁罰情形。

(中時 )

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