彰化5合1選舉無重大違規 小狀況卻不斷

彰化縣5合1選舉加公投，不少民眾因為排隊等太久火氣都上來。（鐘武達攝）

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彰化縣5合1選舉24日投票日，全縣並無重大違規事項傳出，但疑似投開票所的公投票匭太少，不少民眾因不耐排隊等候火氣都上來，甚至有人撕毀遭送辦；部分投開票所也有零星的帶手機進場等違規狀況或小騷動，所幸都沒有釀成嚴重衝突。

彰化縣選舉委員會指出，員林市1名吳姓男子上午9點到投開票所投票，疑因不滿公投票匭太少拖延投票時間，一氣之下撕毀10張公投票，結果當場被員警帶回派出所偵辦。選委會表示，吳男撕毀公投票，將裁罰5000元到5萬元。

福興鄉番婆社區投開票所也傳出獨居的71歲林姓男子在圈選後，將選票撕成兩半，他聲稱撕下的一半是要當「存根」，警方到場處理並將交由選委會裁罰。

選務人員也搞烏龍！二林鎮則有選民要求選領公投票，但選務人員卻要他必須10張公投票全領才可以，雙方為此爭吵5分鐘。縣選委會表示，接獲投訴後已致電投開票所再度向選務人員說明，必須配合民眾意願，公投票要領幾張都可以。

埤頭鄉則發生有民眾在1處投開票所內拍照、彰化市有1處投開票所發生民眾將1張縣議員選舉空白選票夾帶外出等事件，選委會監察小組與警方都已經介入調查中。

另外，在大城鄉、北斗鎮分別發生民眾違規將手機帶進投開票所，其中1名選民在投票時手機響起，但未接聽就主動交給主任委員，後經選監小組認定沒有違法，讓該名民眾完成投票後離去。

(中時 )

質疑選票上有寫字 62歲婦人撕毀… 台南女子疑因蓋錯欄位 撕毀公投…

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