韓流＋好天氣催出投票率 藍綠今年會翻盤？

2018年11月24日 15:26 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

11月24日投票日，各投票所湧現排隊投票人潮。(圖/中央社)

2018九合一選舉即將劃下尾聲，回顧2014年9合1縣市長選舉 總投票率為67.59%，總得票數，民進黨583萬106票，國民黨499萬677票，民進黨比國民黨多出將近84萬票。另外，2014年全國開票作業直到晚間11點25分才完成，其中，直轄市長投票率為66.31％，縣市長投票率為70.40％。

台北市長選舉部分，國民黨連勝文獲得609,932票、得票率為40.82%，無黨籍柯文哲獲得853,983票、得票率57.16%，台北市選舉人數為2,147,213人，投票人數為153萬，投票率佔選舉人數70.46%。今年北市有效選舉人票216萬，柯文哲陣營估算必須拿下75萬票才能穩保當選；丁守中陣營盼可拿到70萬票，姚文智陣營則未估得票當選門檻。

新北市長選舉部分，國民黨朱立倫獲得959,302票，得票率為50.06%，民進黨游錫堃獲得934,774票、得票率48.78%，新北市選舉人數為3,156,402人，投票人數為194萬，投票率佔選舉人數61.65%。今年新北市有效選舉人票326萬，民進黨蘇貞昌陣營預估當選門檻為105萬，侯友宜則預估可以贏對手15萬票，亦即可望拿下120萬順利當選。

桃園市長選舉部分，國民黨吳志揚獲得463,133票、得票率為47.97%，民進黨鄭文燦獲得492,414票、得票率51%。桃園市選舉人數為1,568,713人，投票人數156萬，投票率佔選舉人數62.73%。今年桃園有效選舉人票173萬，國民黨陳學聖預估拿下56萬票即可當選，民進黨現任市長鄭文燦則未預估得票數。

台中市長選舉部分，國民黨胡志強獲得637,531票、得票率42.94%，民進黨林佳龍獲得847,284票、得票率57.06%，台中市選舉人數為2,093,689人，投票人數209萬，投票率佔選舉人數71.93%。今年台中市有效選舉人票221萬，林佳龍陣營預估要拿下77萬票才能順利連任，國民黨盧秀燕陣營則預估要取得75萬票才能擊敗對手。

台南市長選舉部分，國民黨黃秀霜獲得264,536票、得票率為27.1%，民進黨賴清德獲得711,557票、得票率72.9%，台南市選舉人數為1,512,778人，投票人數150萬，投票率佔選舉人數65.88%。今年台南市有效選舉人票154萬，藍綠雙方都沒有估算當選門檻。

高雄市長選舉部分，國民黨楊秋興獲得450,647票、得票率為30.89%，民進黨陳菊獲得993,300票、得票率68.09%，高雄市選舉人數為2,231,225人，投票人數223萬，投票率佔選舉人數66.44%。今年高雄市有效選舉人票228萬，國民黨韓國瑜和民進黨陳其邁都預估要跨過80萬票的門檻才能確保當選。

(中時電子報)