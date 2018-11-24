研究選舉30年老司機看選情 謝金河：這次變數最多

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照片 范揚光攝）

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中時電子報
/綜合報導

台灣又一次在命運的交會點上！財信傳媒集團董事長謝金河表示，他大學時期就是政治狂熱份子，每一次選舉都很深刻研究，過去幾十年對選情的掌握通常八、九不離十。他認為，這次選舉很可能是變數最多的一次，很多重量級選區，不到最後一刻，很難確定誰會當選，今年投票率一定會高。

謝金河今(24)在臉書上表示，台灣又一次在命運的交會點上，今天一大早到北投開明街的投票所投票，他算是第一批的投票人，但投票所外已擠爆人潮，原來是今年的公投十幾項，每一項都要看一下，使得投票時間拉得很長，不過看等侯投票的人都很開心，這是台灣民主的成就。

謝金河自爆，從大學時期就是政治狂熱份子，每一次選舉都很深刻研究，過去卅年來，台灣的每一次選舉都在訴說著台灣的未來，選舉結果也代表著台灣的方向。「過去幾十年，我對選情的掌握通常八，九不離十，很多朋友跟我打賭都輸了。這次選舉很可能是變數最多的一次，很多重量級選區，不到最後一刻，很難確定誰會當選，今年投票率一定會高。」

謝金河說，這次選舉他靜靜地當一個旁觀者，看著大家對不同立場的候選人都表了態，每個人什麼顏色，看得一清二楚，特別是媒體的顏色也各自定位，藍營支持不會看民視、三立，綠營支持者不會看中天、TVBS，這次選舉民調也充滿機構效應，不同政黨屬性作出的民調也都不一樣。

謝金河認為，今天晚上開完了票，台灣的未來發展就會出現新的方向，民主選舉就像流行，每次都會變，像這次韓國瑜捲起的韓流，成了今年最吸睛焦點，韓不管選贏選輸，他已成最大贏家，而且很可能成為藍營新救世主，很多藍營政治大老可能加速邊緣化。而對綠營來說，這場選舉是小英的期中考，是小輸，中輸或大輸的問題，若大輸很可能變成小英的期末考。

(中時電子報)

文章來源：謝金河臉書

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