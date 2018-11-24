高雄》11／24之亂 投票如馬拉松民怨沸騰

三民家商擠爆人潮，民怨四起。柯宗緯攝

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三民家商擠爆人潮，民怨四起。柯宗緯攝
民眾在青雲宮頂著艷陽排隊。柯宗緯攝
三民家商擠爆人潮，民怨四起。柯宗緯攝

1124投票之亂，猶如場投票馬拉松。高市左營區三民家商今天下午3點多仍擠爆上千民眾魚貫等著排隊，各路線隊伍分別從百公尺起跳，人龍混雜分不清哪是起始點，哪是排隊終點，有婦人抱怨前後來了三次沒想到一次比一次多人，氣得怒罵乾脆作罷不要投算了，旁人急忙安撫情緒「一定要投啦」這才稍微氣消。

早上左右左營青雲宮也擠滿投票民眾，但白天高溫28度，簡直快要中暑，民眾汗如雨下，情不滿情緒快要止不住，還有老年人臉色蒼白，身體似乎無法承受，最後索性不投離去。

三民家商投開票所一團亂，雖然民眾可到陰涼的穿堂、走廊等候，但無法分辨排隊動線，警方、選務人員忙翻了，緊急協助引導排隊方向，民眾抱怨為何不設立牌或舉牌，才能分辨該從哪邊開始排隊。

等待過程動輒1、2個鐘頭，老年人恐怕吃不消，警方出動「人肉喇叭」放送「有沒有80歲的，可以優先投票」但繞了一圈沒見符合資格者。

民眾打發時間滑手機、追劇、談天說地，度過漫長的枯燥時間，但有人趁上班空擋跑出來投票，無法等太久，怕被老闆算帳，也宣告放棄這場馬拉松投票。不過也有人覺得「等1小時換來民主的行使權很值得啊」。

不過，也有「快速」投完的例子。前鎮佳音教會上午10點多，朱姓民眾說，投票所沒啥人，前方只有兩個，不到10分就進場。而在前鎮鎮東鎮昌活動中心排隊的蔡姓民眾說，平均也要1個多小時，有要上班的早就放棄啦。

(中時 )

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