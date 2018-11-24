塞爆！最久等2小時 北市加開800圈票處仍不夠

九合一選舉合併10案公投24日投票，台北市西門國小投票所大排長龍，民眾最少要等1個小時才能投票。（陳君瑋攝）

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九合一選舉合併10案公投24日投票，台北市西門國小投票所大排長龍，近4點還有半個操場的人未投票，選務人員加設圈票處。（陳君瑋攝）
九合一選舉合併10案公投24日投票，台北市西門國小投票所大排長龍，民眾最少要等1個小時才能投票。（陳君瑋攝）

九合一大選今登場，公投案高達10案，各地投票所陸續傳出「塞爆」窘境，北市選委會表示，因應此次大選綁公投，出動逾3萬名選務人員協助，並於選舉人達1500人以上的投票所，視情況增加圈票處，目前仍傳出有人等2小時才完成投票、大罵選務人員情況，呼籲民眾理性投票。

北市選委會副總幹事余淑余淑𡝮表示，今年公投多達10件，加上公告成案時程緊迫，民眾可能因不了解公投內容，進而耽誤投票時程，此次出動有史以來最多的3萬名選務人員嚴陣以待 ，另於於選舉人及投票權人達1500人以上的投票所，視情況增加圈票處。

余淑余淑𡝮表示，原先選舉、公投分別設置2個圈票處，但因為人潮眾多仍然不夠，因此現場也機動調整圈票處數量，並將場地淨空至最大容納數量，北市已緊急增加800個圈票處，但不少民眾因不耐久候，對於選務人員出言不遜，期盼大家能相互體諒。

北市選委會表示，下午4時前到場的選舉人及投票權人仍可投票，屆時投票所警衛或其他工作人員將站於隊伍末端，作為截止時間確認，呼籲民眾把握時間投票，並遵守投票相關規定。

(中時 )

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