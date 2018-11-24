冬盟》范國宸逆轉2分炮 中職聯隊首戰勝日職西軍

中職聯隊范國宸冬盟首戰就開轟。（中華職棒提供）

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中時電子報
/綜合報導

2018年亞洲冬季聯盟今天（24日）開打，中職聯隊靠著范國宸（富邦悍將）8局上的逆轉2分炮取得領先優勢，終場就以3比2擊敗日職西軍，冬盟首戰就收下勝利。

楊家維（統一獅）3局上率先敲出二壘安打，下一棒18歲的捕手戴培峰（富邦悍將）也補上安打，中職聯隊先馳得點1比0領先。

中職聯隊先發投手林政賢續投6局上，面對首位打者西浦颯大投出四壞保送，又讓他盜上二壘，下一棒打者滾地球出局，不過跑者趁勢衝上三壘，接下來日職西軍靠著高飛犧牲打打破鴨蛋。

隨後林政賢又被連續擊出3支安打再掉1分，中職聯隊決定換投歐書誠（富邦悍將），他以三振解決這半局的第3個出局數，日職以2比1逆轉局勢。

8局上范國宸在冬盟首戰就將球轟出全壘打牆外、擊出2分炮，助中職聯隊以3比2要回領先，8局下、9局下投手王玉譜（統一獅）、吳俊偉（中信兄弟）、王鴻程（中信兄弟）聯手完美壓制對手打線，終場中職聯隊就以1分差拿下首勝。

中職聯隊先發投手林政賢5.2局被擊出5支安打，投出4次三振與3次四壞保送、失2分皆為責失分，勝投由中繼1.1局的歐書誠收下。日職西軍田村丈吞下敗投，中職聯隊王玉譜、吳俊偉收下中繼點、王鴻程後援成功。

(中時電子報)

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