廢死沒列入公投 白冰冰批政府沒勇氣

2018年11月24日 15:46 中時 蕭雅玲

白冰冰轟公投為何沒放廢死。（粘耿豪攝）

九合一選舉今舉行，白冰冰中午到住家附近的麗園國小投票所投票，今年選舉結合公投一起舉辦，各投票所都大排長龍，白冰冰現身投票所看到那麼多人在排隊等投票，忍不住說：「擾民！」還轟廢死與否為何沒放進去公投，「一年有多少分屍案、弒親案，很多民眾都覺得納悶，很多民眾想廢死為何不放，若放了通過會不會執行？政府根本沒有勇氣放，沒有勇氣的政府。」

白冰冰在選前之夜到台中，義務去幫台中市長候選人盧秀燕的造勢活動擔任候選人，她透露與盧秀燕是30幾年好朋友，所以沒有收費，對於金曲歌后詹雅雯日前在高雄市長候選人陳其邁造勢活動登台演出，遭到網友在臉書謾罵言論灌爆，她也說：「不管候選員或助選員都不該被謾罵，四年一次的選舉，都該開心來選舉，我們都那麼民主，就應該要尊重每個人心目中要選的人，高興就好。」

日前駐日代表謝長廷在臉書發文表示，當年陳進興挟持南非武官家眷，自己是「勸降」陳進興的人，對此白冰冰也說，當年都有影片，影片會說話，至於是誰的功勞，她語帶肯定說，「是一個團隊把事情做好，不會是侯友宜個人，也不會是某某個人，若警察都不要進去，你一個人敢不敢進去？」誰去把孩子抱出來？「就是一個團隊」。

她也說，侯友宜在很多訪談節目都說過，當年他進去過程被搜身，他去上《冰冰Show》節目錄影白冰冰開他玩笑，「會不會搜到不該搜的」笑言，「誰有沒有進去跟施政無關，對選舉無幫助！」對於謝長廷自稱是勸降陳進興的人，白冰冰則回應：「不評論」，即轉身投票去。

今年選舉結合公投，白冰冰看到大批人潮在排隊等投票，她認為：「四點一定投不完，若投到七點才結束，恐怕開票得開到半夜，反正四年一次大家開心就好。」但她也為了10條公投花了很多時間做功課，讓她忍不住憂心說，「識字的都會混淆，不識字的爺爺奶奶怎麼辦？根本就是擾民！」

(中時 )