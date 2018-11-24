陸專家：5代機中 蘇-57隱身性墊底

2018年11月24日 16:05 中時電子報 馮英志

近期殲-20隱形戰機剛在珠海航空展完成四機編隊初登場，俄羅斯5代戰機蘇-57也緊接公布戰術演練影片，令外界好奇是否刻意較勁搶爭鋒頭；而大陸軍事專家表示，蘇-57雖然機動性與加速性相當不錯，但隱形性能較差，在5代機中幾乎排名墊底。

蘇-57戰機進行飛行戰術演練影片

日前俄紅星電視台也公佈了4架蘇-57戰機進行飛行戰術演練影片，戰機間隔距離大約40米，其中一架還進行高難度「落葉飄」動作。

根據環球網報導，一名匿名陸軍事專家表示，除了「落葉飄」動作之外，其編隊飛行中規中矩，總體而言影片中表現並未有讓人出乎意料的地方。他還表示，蘇-57採升體設計，並使用類似鴨翼的「可動邊條」，以獲得較大升力系數。另外，其機翼面機較大、翼載荷較低，加上推力向量系統，機動性非常高，且其串列佈置的大型彈艙使得機身橫截面較小，有利於降低阻力。但它的最大缺陷是隱形性能較差，幾乎在幾種五代機中處於墊底位置。

SU-57隱形能力測試

根據陸媒參考消息報導，蘇-57存在幾大設計缺陷會導致其雷達隱形性能大打折扣。首先是未採用4代機標誌的S形進氣道，仍採用常規進氣道，渦扇發動機葉片清晰可見；當高速旋轉的葉片形成有規律的回波，使敵方雷達很容易捕捉住。

另外，蘇-57的另一大設計劣勢是其目前使用的AL-41F1發動機，仍採用俄軍戰機傳統的全向軸對稱推力向量噴口，儘管能提供較強的空戰機動性能，但會令蘇-57後半球的紅外隱身性能大打折扣。

而日前根據俄羅斯衛星通訊社報導，蘇愷設計局總設計師米哈伊爾·斯特雷勒茨接受紅星電視台採訪時表示，蘇-57具有多功能性，能夠有效摧毀空中和地面目標，而F-22在摧毀地面目標方面不如俄羅斯戰機，而F-35在機動性和加速性方面不僅遜色於蘇-57，而且還低於俄羅斯第4代戰鬥機。

(中時電子報)