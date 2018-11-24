台南》台南市代理市長李孟諺三度前往投票所才投完票

2018年11月24日 16:21 中時 洪榮志

兼任台南市選舉委員會主任委員的代理市長李孟諺因排隊投票人數過多，直到24日下午投票截止前10分鐘，第三度次前往位於安平區的992投票所，才順利投下神聖的一票。

李孟諺上午9點準備前往安平區992投票所投票時，因排隊投票的市民較多，於是在監察組召集人林金平、總幹事林振祿、副總幹事姜淋煌、專員楊雅苓等人的陪同下，先後巡視安平區安平國小、中西區尊王公壇、北區華興、振興里聯合活動中心、東區德光里活動中心及佳里區佳里國小、北門高中等15處投開票所。

上午10點左右，李孟諺還前往中西區廣州宮977投票所，陪同行政院長賴清德投下他神聖的一票。因中午排隊人潮仍多，最後才於下午3點50分投票截止前10分鐘，第三度前往安平區992投票所才順利完成投票。

選委會指出，全市37個行政區域中，總共設有1322個投開票所，選務工作人員達2萬3287人。其中，直轄市長選舉人數為154萬6862人；市議員部分，區域選區選舉人數153萬6857人、平地原住民市議員選舉人數2401人、山地原住民市議員選舉人數2812人，總計市議員選舉人數為154萬2070人。公投則因年滿18 歲即取得投票權人資格，此次投票權人數計有159萬4821人。

(中時 )