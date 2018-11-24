選舉選到天怒人怨 洪孟楷罵：中選會也是奇葩

1124投票之亂，猶如場投票馬拉松。（陳信翰攝）

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中時電子報
邱文秀

已經超過法定投票時間16:00，各地卻還有許多人在排隊投票。有人說，15:55分前面大概還有500人就輪到他，有人說半個操場的人還在排隊。國民黨發言人洪孟楷臉書痛罵，中選會可以花二備金近千萬來刊登報紙廣告，卻做不好投票的準備。難道最後要怪罪給這些都是境外勢力干擾？或是機器人佔位？選到天怒人怨也是奇葩!

國民黨發言人洪孟楷臉書痛罵「扯！投票大排長龍，政府無能、人民無奈、中選會無三小路用！主委應請辭負責！」

他說，今日投票日各地票所民怨四起，主要就是投票動線規劃不完善，加上未因應過多的公投案增設蓋票處，讓民眾大排長龍，半小時起跳稀鬆平常，難道蔡政府口中直說的機器人和境外勢力都來了？還是政府無能、人民無奈、中選會無三小路用，主委應該請辭下台負責！

本次共九合一選舉，地方公職人員至少大家都有三張選票，加上十張公投，即便心有定見者都需花費數分鐘蓋票等印乾，更何況進入票亭後再斟酌考慮者，這些時間成本，難道中選會沒做過壓力測試嗎？他痛罵，連考試都有模擬考，這等全國投票卻胡搞，根本兒戲！

洪孟楷說，選前就一直提醒要防止奧步，但最應該維持選務中立的中選會卻提供了最不友善的投票環境。不能說這絕對是奧步，但如果因此造成投票率不如預期、四點到後投票大亂等狀況，中選會責任絕對難辭其咎。

他最後批，中選會可以花二備金近千萬來刊登報紙廣告，卻做不好投票的準備。難道最後要怪罪給這些都是境外勢力干擾？或是機器人佔位？蔡英文政府內最不適任官員，中選會主委絕對名列前茅！

(中時電子報)

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