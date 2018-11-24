徐若瑄一天跑6場映後 《人面魚》創國片首日冠軍

徐若瑄（中）勤跑映後。（威視提供）

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中時
潘鈺楨

《人面魚 紅衣小女孩外傳》在選舉前夕23日上映，雖逢選前之夜，多數民眾趕著回鄉投票，但還是創下首日全台票房600萬的佳績，為2018國片首日開片票房冠軍。

導演莊絢維帶領主創團隊徐若瑄、鄭人碩、張書偉與辛樂兒，兵分兩路在東區與西區的戲院和觀眾映後見面，引來全場觀眾的驚呼聲。睽違4年再演電影的徐若瑄，是第一次體驗一天在戲院連跑6場映後，近距離地與觀眾互動。現場不僅有人帶著徐若瑄的人物海報版來看電影，還有人帶著大大「V」字與徐若瑄劇照的LED燈板來力挺她的新片，影廳內彷彿看演唱會般地熱鬧。徐若瑄的親朋好友更是分別包場，招待自己的公司同事與社團友人來欣賞《人面魚》，讓她相當感動，當場瞬間化身為主持人，點名觀眾發問並大方送出電影周邊商品。現場也有很多觀眾並不知道徐若瑄會出席映後，一見到她出現都相當興奮，開玩笑地表示：「本人比電影上漂亮很多很多！」

鄭人碩與張書偉負責西區映後，吸引很多年輕學子一放學就趕來看電影，看到兩位男神出場紛紛尖叫不已，讓一旁的辛樂兒吃味表示：「有人在乎我嗎？」現場觀眾們踴躍提問，想知道鄭人碩在片中如何帥氣武打的趣事，以及張書偉在鬧鬼豪宅中拍片的細節。

電影敘述刑事組警官阿忠（張書偉 飾）帶著一樁離奇的滅門血案找上虎爺乩身志成（鄭人碩 飾），志成決定對兇嫌執行驅魔儀式「炸魔神仔」，未料棄置的吳郭魚屍嘴中竟吐出一條遭附身的小魚，被男孩家豪（吳至璿 飾）撿回家飼養。一連串的怪事隨即開始發生，母親雅惠（徐若瑄 飾）更是舉止怪異，陷入瘋狂。為拯救母親，家豪向虎爺求救，他們原以為化解了人面魚的怨念就能阻止這一切，沒想到更難解的仇恨，正潛伏在森林裡等著他們…。《人面魚 紅衣小女孩外傳》將於11月23日全台強勢上映，更多電影資訊歡迎上電影官方粉絲團查詢。

(中時 )

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