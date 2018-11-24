公投10張票蓋到爆怒 美國這樣做1張解決

2018年11月24日 16:53 中時電子報 陳儷方

朱學恒在臉書PO文，痛批無能的中選會，不增加票櫃，就應該學美國，統一放在一張選票上。（圖／翻攝朱學恒臉書）

沒有最蠢，只有更蠢，九合一綁公投，最少有13張選票，還要分排2次隊，大排長龍的隊伍，讓大家排到爆怒，資深媒體人怒批中選會主委陳英鈐應該拖出去斃了，這是要有多無能才會讓大家這樣排！朱學恒在臉書PO文，痛批無能的中選會，不增加票櫃，就應該學美國，統一放在一張選票上。

朱學恒說，不是公投題目多的問題，是政府準備不足，動線有問題，「導致大家不是在投票只是在排隊等前面的人投票才有空間領票！連領票空間都不夠！」他建議，要嘛增加圈票櫃，要嘛就學美國，公職人員選舉及公投題，全部印在同一張紙上。朱學恒痛批中選會，「通通都沒準備演練你領薪水是在幹屁！」

今天有去投票的人，真的排到一肚子火，網友計算，1個圈票處每人使用2分鐘，4個圈票處1小時只能供120人使用，8小時只能給960人使用，根本就是圈票處數量太少的問題。也有網友質疑，健保卡可以上網報稅了，為什麼還不能通訊投票？！

在美國有投票權的網友說，「他是登記郵件投票，在選前一個月就收到選票，還有分別寄送到的選舉公報，中英文版本都有，每個族裔可以選擇自己的母語版本。只要在截止日期前將選票寄回就可以了也可以選擇去投票所投票。我們的投票就像大學聯考一樣是畫格子一樣，塗黑即可。每年都會有個州提出的公投法案讓民眾選擇。」

中選會的怠惰與不專業，從公投題目連署開始就已惹怒部分民眾，到了投票這一天，還是不放棄惹怒民眾的機會。

(中時電子報)